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طارق السباعي يوضح مفهوم الإسكان المختلط..فيديو

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 07:07 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال المهندس طارق السباعى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنه يتم غدا طرح عدد من كراسات الإسكان المختلط وهناك 120 قطعة لأراضى خدمات الاسكان الاجتماعى و دار مصر.

وأضاف خلال حواره ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن القطعة الخدمية تكون مخصصة للمحلات التجارية و الصيدليات أو الخدمية بشكل عام.

وأشار إلى أن المقصود بالاسكان المختلط، هو توافر انشطة وحدات سكنية ادارية أو سكنى ادارى ترفيهى، فهذه الاماكن المخصصة لذلك وعددها 138 قطعة وكشف ان تلك القطع يكون عليها اقبال كبير من المواطنين.

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