باحث سياسي: الرئيس يواجه المتربصين بسلاح التوسع وإنشاء مدن وشبكات طرق

قال الحسيني الكارم، الباحث في الشأن السياسي، إن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي كان لها عاصمتان في وقت الدولة الفرعونية كان لها منف وهي ميت رهينة بالبدرشين، وطيبة وهي الأقصر، موضحا أنها دولة مستهدفة منذ قديم الأزل من الأعداء، لذلك كان هناك عاصمتان تحسبا لأي هجوم.



وأشار الكارم، فى تصريحات صحفية، إلى أنه في الفترة الحالية ومع تزايد المتربصين بمصر، واستخدام وسائل متنوعة للتأثير على الهوية المصرية ومعنويات الشعب المصري أصبح هناك استهداف من قوى الشر لزعزعة مصر، مؤكدا أن استمرار ترابط وتماسك الشعب المصري يجعل مصر عاصية على النيل منها، وهو ما يتطلب أن يتكاتف الجميع خلف الدولة المصرية في مواجهة التحديات والتصدي لقوي الشر واستخدام نفس الأسلحة في محاربتهم.



وأضاف الباحث السياسي أن تحركات الرئيس نحو التوسع وإنشاء مناطق ومدن وقناطر وشبكة طرق مختلفة يتم من خلالها الاستفادة اقتصاديا وإداريا ويعد سلاحا لمواجهة المتربصين لتنمية الدولة.