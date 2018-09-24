خالد الجندي: كل إنسان مبتلى.. والصحة والغنى والحرية قد تكون ابتلاءات

قال الشيخ خالد الجندى، الداعية الإسلامي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك ثلاثة أقدار يعرف الإنسان منها واحدًا ولا يعرف الآخر، ولا يفهم الثالث، فالمسألة متروكة لله سبحانه وتعالى، لذا عليه أن يُسلم أمره لله تعالى.



وأوضح «الجندي» خلال برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع على فضائية « dmc »، اليوم الاثنين، أن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: « يَا عَبْدِي أَنْتَ تُرِيدُ وَأَنَا أُرِيدُ وَلَا يَكُونُ إلَّا مَا أُرِيدُ ، فَإِنْ سَلَّمْت لِي مَا أُرِيدُ أَعْطَيْتُك مَا تُرِيدُ، وَإِنْ لَمْ تُسَلِّمْ لِي مَا أُرِيدُ أَتْعَبْتُك فِيمَا تُرِيدُ وَلَا يَكُونُ إلَّا مَا أُرِيدُ».



وأضاف أنه كل إنسان مُبتلى، فلا يوجد مخلوق يمشي على قدمين وليس مبتلى، قد يأتي الابتلاء بعدم المرض وبعدم الفقر، فالمريض يُبتلى بمرضه، وقد يُبتلى الصحيح بصحته، وكذلك يُبتلى الغني بماله الكثير، وكما يُبتلى السجين بسجنه، يُبتلى الحر بحريته، وكذلك قد يُبتلى الإنسان بشبابه وبهرمه، فكل مُبتلى بما هو فيه، لأن الحياة أسئلة والإنسان مُطالب بالإجابة عليها، فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: «وَقِفُوهُمْ ۖ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ » الآية 24 من سورة الصافات.