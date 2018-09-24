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رياضة

أحمد أحمد وأبو ريدة يناقشان ترتيبات عمومية الكاف بشرم الشيخ.. صور

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 07:14 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ملك موسى
ناقش مسئولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، واتحاد الكرة المصري، وشركة بريزنتيشن سبورت، الترتيبات الخاصة بالجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي والمقرر إقامتها في شرم الشيخ واجتماعات المكتب التنفيذي لـ"كاف"، وذلك يومي 29 و20 سبتمبر الجاري.

واتفق المسئولون على جميع الترتيبات الخاصة بالجمعية والتجهيزات لاستقبال الوفود، التي ستبدأ في التوافد على شرم الشيخ بداية من يوم 27 سبتمبر، بالإضافة لترتيبات حفل العشاء الذي يقيمه الاتحاد الإفريقي للوفود، وحفل اتحاد الكرة المصري وشركته الراعية للوفود، في إطار الترحيب بجميع الضيوف.

حضر الاجتماع من جانب الاتحاد الإفريقي، أحمد أحمد رئيس كاف، وعمرو مصطفى فهمي سكرتير الاتحاد، والمهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وخالد لطيف عضو المجلس وشعبان بسطاوي من العلاقات العامة، بينما مثل شركة بريزنتيشن سبورت، محمد كامل رئيس الشركة وشريف حسن مدير إدارة العمليات ومصطفى طنطاوي مدير الإعلام بالشركة.

ووقف أبو ريدة وكامل على كافة الترتيبات الخاصة باستضافة مصر للحدث الكبير وطالبا بضرورة توفير كل سبل الراحة للضيوف، كما أبدى رئيس كاف سعادته بالتجهيزات التي أعدتها بريزنتيشن بالتعاون مع اتحاد الكرة لاستقبال الحدث.
أحمد أحمد وأبو ريدة يناقشان ترتيبات عمومية الكاف بشرم الشيخ.. صور
أحمد أحمد وأبو ريدة يناقشان ترتيبات عمومية الكاف بشرم الشيخ.. صور
أحمد أحمد وأبو ريدة يناقشان ترتيبات عمومية الكاف بشرم الشيخ.. صور
أحمد أحمد وأبو ريدة يناقشان ترتيبات عمومية الكاف بشرم الشيخ.. صور
أحمد أحمد وأبو ريدة يناقشان ترتيبات عمومية الكاف بشرم الشيخ.. صور

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