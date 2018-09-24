ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

حزمة مشروعات تنموية وخدمية بجامعة العريش

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 07:06 م
الدكتور حبش النادي
الدكتور حبش النادي رئيس جامعة العريش بشمال سيناء
احمد صالح
أعلن الدكتور حبش النادي رئيس جامعة العريش بشمال سيناء عن إنشاء حزمة من المشروعات الجديدة، منها مشروعات استكمال لكليات ومنشآت الجامعة، وأخرى مشروعات خدمية لتلبية احتياجات أهالي سيناء، من بينها إقامة مزارع جديدة للمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة والارانب والسمان ، لتوفير اللحوم ومنتجات الألبان للمواطنين بأسعار مخفضة، فضلًا عن إقامة مزارع سمكية على مرحلتين، كل مرحلة على مساحة 5 أفدنة ملحقًا بها مصنعًا لإنتاج الأعلاف وكافة احتياجات مشروعات الثروة السمكية، وجاري التنسيق مع المحافظة ومجالس المدن لتخصيص منافذ لبيع منتجات الجامعة.

وأشار إلى انه يجري استكمال المخطط العام للجامعة لزيادة المسطحات الخضراء ورصف الطرق علاوة علي إنشاء مباني لكليات الطب البيطرى والطب البشرى، والاستزراع البحري والآداب، والتجارة والتربية، واستكمال المجمع الطبي ليضم كليات طب الأسنان والصيدلة والتمريض، مشيرًا إلى موافقة وزيرة الصحة على استخدام مستشفى العريش العام لتدريب طلاب كليات المجمع الطبي لحين إنشاء المستشفى الجامعي، ويتم إنشاء مدرجات جديدة ومدينة جامعية جديدة للطلبة وأخرى للطالبات، لاستيعاب طلاب التوسعات الجديدة لكليات الجامعة، والتي قد تصل لنحو 18 كلية، كما سيتم إنشاء مزيد من الإنشاءات والكليات في باقي التخصصات تباعًا لتلبية احتياجات أبناء سيناء من الكليات والتخصصات المختلفة.

وقال رئيس الجامعة ان هناك تيسيرات جديدة للطلاب والأهالي، بإعفاء أبناء رفح، والشيخ زويد، وذوى الاحتياجات الخاصة، من الرسوم الدراسية ورسوم الإقامة في المدن الجامعية، مع تخفيض الرسوم لباقي طلاب الجامعة تيسيرًا على أولياء الأمور.

وكشف عن قرب الاعلان عن وظائف الكادر الخاص والعام طبقًا لاحتياجات الجامعة، والتي أقرها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالقاهرة ويتم التأكيد على توفير الدرجات المالية المطلوبة لتعيين أبناء المحافظة والمقيمين بها.

يذكر أن جامعة العريش تضم حاليًا 8 كليات ومعهد للدراسات البيئية، وأن إجمالى عدد طلاب الجامعة يبلغ 5 آلاف و646 طالبًا وطالبة، من بينهم ألف 646 طالبًا وطالبة في الفرقة الأولى في مختلف كليات الجامعة.

ترشيحاتنا

أول تعليق إسرائيلي على تزويد روسيا لدمشق بصواريخ إس 300

قرار جمهوري بمنح معاشات لبعض ضباط الصف والمتطوعين والمجندين السابقين

بالإسباني والإنجليزي.. أغنية جديدة لـ دعم محمد صلاح قبل ساعات من حفل الأفضل في العالم.. فيديو

الخطيب يحضر تدريب الأهلي لمؤازرة الفريق قبل مواجهة النجمة

وفاة الفنان زناتي حسني

أول تعليق لـ علاء نبيل عقب هزيمة المقاولون أمام الزمالك أمس

ورحل حازم ياسين .. حكاية أستاذ الجامعة الأمريكية عاشق الفارس الأبيض

توقعات بتراجع أسعار برامج العمرة بنسبة 40%.. وسياحيون: إلغاء قصرها على 3 أشهر ينهى أزمات التكدس وارتفاع الأسعار

ترامب يتحدث عن الفضيحة الجنسية لمرشحه للمحكمة العليا داخل الأمم المتحدة

الاتحاد الكرواتي يكشف عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم

أزمة تمنع تركيا من التنقيب عن النفط في البحر المتوسط

اتحاد الكرة يرد على تصريحات مرتضى منصور بشأن مؤجلات الأهلي بالدوري

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 أطعمة قادرة على علاج مشاكل الهرمونات

السيدات أكثر عرضة لمشاكل عظام الركبة من الرجال.. صور

المشجر يسيطر على فساتين النجمات في اليوم الرابع من مهرجان الجونة.. صور

مناقشة مشاكل العظام عند السيدات في المؤتمر الدولي لإعادة بناء المفاصل الصناعية.. صور

بروتوكول تعاون بين الداخلية والصحة لإنهاء قوائم الانتظار.. صور

فيديو

الأمم المتحدة: انقسام مجلس الأمن أمر مؤسف وعلينا إقناع القادة لحل الأزمات
السعودية تكشف عن مركز قيادة إيران لدعم الحوثيين في حرب اليمن
الأمم المتحدة: حل الأزمة السورية واليمنية سيكون سياسيا.. فيديو
الشهاوي: مجموعة الـ77 بحاجة لتعزيز دورها بشكل أكبر..فيديو
الشهاوي: مصر أجبرت العالم على احترام المسئوليات الأخلاقية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟