حزمة مشروعات تنموية وخدمية بجامعة العريش

أعلن الدكتور حبش النادي رئيس جامعة العريش بشمال سيناء عن إنشاء حزمة من المشروعات الجديدة، منها مشروعات استكمال لكليات ومنشآت الجامعة، وأخرى مشروعات خدمية لتلبية احتياجات أهالي سيناء، من بينها إقامة مزارع جديدة للمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة والارانب والسمان ، لتوفير اللحوم ومنتجات الألبان للمواطنين بأسعار مخفضة، فضلًا عن إقامة مزارع سمكية على مرحلتين، كل مرحلة على مساحة 5 أفدنة ملحقًا بها مصنعًا لإنتاج الأعلاف وكافة احتياجات مشروعات الثروة السمكية، وجاري التنسيق مع المحافظة ومجالس المدن لتخصيص منافذ لبيع منتجات الجامعة.



وأشار إلى انه يجري استكمال المخطط العام للجامعة لزيادة المسطحات الخضراء ورصف الطرق علاوة علي إنشاء مباني لكليات الطب البيطرى والطب البشرى، والاستزراع البحري والآداب، والتجارة والتربية، واستكمال المجمع الطبي ليضم كليات طب الأسنان والصيدلة والتمريض، مشيرًا إلى موافقة وزيرة الصحة على استخدام مستشفى العريش العام لتدريب طلاب كليات المجمع الطبي لحين إنشاء المستشفى الجامعي، ويتم إنشاء مدرجات جديدة ومدينة جامعية جديدة للطلبة وأخرى للطالبات، لاستيعاب طلاب التوسعات الجديدة لكليات الجامعة، والتي قد تصل لنحو 18 كلية، كما سيتم إنشاء مزيد من الإنشاءات والكليات في باقي التخصصات تباعًا لتلبية احتياجات أبناء سيناء من الكليات والتخصصات المختلفة.



وقال رئيس الجامعة ان هناك تيسيرات جديدة للطلاب والأهالي، بإعفاء أبناء رفح، والشيخ زويد، وذوى الاحتياجات الخاصة، من الرسوم الدراسية ورسوم الإقامة في المدن الجامعية، مع تخفيض الرسوم لباقي طلاب الجامعة تيسيرًا على أولياء الأمور.



وكشف عن قرب الاعلان عن وظائف الكادر الخاص والعام طبقًا لاحتياجات الجامعة، والتي أقرها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالقاهرة ويتم التأكيد على توفير الدرجات المالية المطلوبة لتعيين أبناء المحافظة والمقيمين بها.



يذكر أن جامعة العريش تضم حاليًا 8 كليات ومعهد للدراسات البيئية، وأن إجمالى عدد طلاب الجامعة يبلغ 5 آلاف و646 طالبًا وطالبة، من بينهم ألف 646 طالبًا وطالبة في الفرقة الأولى في مختلف كليات الجامعة.