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خالد العنانى: قصر البارون واجهة لمصر

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 08:45 م
صدى البلد
أكد الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، على أنه فى أول مشروع ترميم متكامل قصر البارون تكلفته 100 مليون جنية بدعم الحكومة والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

وأضاف العنانى خلال لقاء صحفى عبر فضائية "mbc2" اليوم الاثنين، أن القصر يحتاج لترميم دقيق للأسقف ووجدو هبوط القصر متران تحت الأرض وجود الأسقف الخرسانية متآكله وتآكل الباركية وتجميع الرخام المتهالك وهناك أيضٌا أعمال إنشائية وهندسية، مشيرٌا إلى أن هدفنا هو ترميم كل شى داخل القصر وليس تغييره للحفاظ على الآثار .

وأشار وزير الآثار، إلى أن كل من يأتي من خارج مصر يمر أمام القصر إذا يعتبر القصر واجهة لمصر.

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