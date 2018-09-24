ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

ننشر تفاصيل اجتماع لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة بحزب الوفد

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 07:25 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
معتز الخصوصى
قال محمد إسماعيل، رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة بحزب الوفد، إن اللجنة عقدت اجتماعا اليوم، الاثنين، بالمقر الرئيسي لحزب الوفد، مشيرا إلى أن الاجتماع ناقش عددا من القضايا التي تهم ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف "إسماعيل" ، أن اللجنة ناقشت تأخر اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الاحتياجات الخاصة والذي نشر بالجريدة الرسمية 19/2/2018 ، لافتًا إلي أن الدستور يُلزم الحكومة بإصدار اللائحة بعد إقرار القانون بـ6 أشهر على أقصى تقدير، لذا نناشد المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتدخل لسرعة إقرار اللائحة التي طال انتظارها.

وأوضح رئيس لجنة ذوى الاحتياجات الخاصة بحزب الوفد ، أن الاجتماع ناقش ايضًا تأخر صرف كتاب "برايل" المدرسي للطلاب ذوي الإعاقة البصرية المدمجين بمدارس التعليم العام التي تتم كل عام، لافتا إلي أن الكتب يتم صرفها قبل الامتحانات بفترة صغيرة ما يضع الطلاب في موقف صعب وهو عدم الإلمام بالمنهج الدراسي.

وتابع أن الاجتماع ناقش أهمية تفعيل نسبة الـ5% وظائف للمعاقين، حيث إن معظم الشركات تقوم بصرف مبلغ 500 جنيه أو 300 جنية للمعاق الذي يطلب عمل لديهم، رغم أن معظم المعاقين يريدون العمل بشكل طبيعي للحصول على مرتب مناسب لتوفير احتياجاته الشخصية والأسرية.

ترشيحاتنا

شاهد.. أول صور لربة المنزل المنتحرة وابنتها بالسلام بسبب خلافات عائلية

اتحاد الكرة يرد على تصريحات مرتضى منصور بشأن مؤجلات الأهلي بالدوري

فاتنات هوليوود يرتدين أزياء من أسيوط.. رحلة فن التللي من الصعيد للعالمية

الكشف عن صور ومعلومات جديدة بواقعة اغتيال السفير الروسي في تركيا

سقوط أمطار خفيفة على شمال مصر الأربعاء المقبل.. صور

أزمة تمنع تركيا من التنقيب عن النفط في البحر المتوسط

قرار جمهوري بمنح معاشات لبعض ضباط الصف والمتطوعين والمجندين السابقين

سعودي من شبرا.. حكاية مطلق السلطان مع الميوزكلي المصري.. صور وفيديو

ضبط 5 لصوص سرقوا سجائر بـ300 ألف جنيه من سيارة إحدى الشركات بالقاهرة

الإفراج عن مختل نفسيا قتل عشرات الأطفال وحنط أجسادهم كدمى.. صور

شاهد.. وحش ترامب الجديد يظهر خلال توجهه للجمعية العامة للأمم المتحدة

السيسي يبحث مع نظيره اللبناني دعم واستقرار الدول العربية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 أطعمة قادرة على علاج مشاكل الهرمونات

السيدات أكثر عرضة لمشاكل عظام الركبة من الرجال.. صور

المشجر يسيطر على فساتين النجمات في اليوم الرابع من مهرجان الجونة.. صور

مناقشة مشاكل العظام عند السيدات في المؤتمر الدولي لإعادة بناء المفاصل الصناعية.. صور

بروتوكول تعاون بين الداخلية والصحة لإنهاء قوائم الانتظار.. صور

فيديو

الأمم المتحدة: انقسام مجلس الأمن أمر مؤسف وعلينا إقناع القادة لحل الأزمات
السعودية تكشف عن مركز قيادة إيران لدعم الحوثيين في حرب اليمن
الأمم المتحدة: حل الأزمة السورية واليمنية سيكون سياسيا.. فيديو
الشهاوي: مجموعة الـ77 بحاجة لتعزيز دورها بشكل أكبر..فيديو
الشهاوي: مصر أجبرت العالم على احترام المسئوليات الأخلاقية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟