ننشر تفاصيل اجتماع لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة بحزب الوفد

قال محمد إسماعيل، رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة بحزب الوفد، إن اللجنة عقدت اجتماعا اليوم، الاثنين، بالمقر الرئيسي لحزب الوفد، مشيرا إلى أن الاجتماع ناقش عددا من القضايا التي تهم ذوي الاحتياجات الخاصة.



وأضاف "إسماعيل" ، أن اللجنة ناقشت تأخر اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الاحتياجات الخاصة والذي نشر بالجريدة الرسمية 19/2/2018 ، لافتًا إلي أن الدستور يُلزم الحكومة بإصدار اللائحة بعد إقرار القانون بـ6 أشهر على أقصى تقدير، لذا نناشد المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتدخل لسرعة إقرار اللائحة التي طال انتظارها.



وأوضح رئيس لجنة ذوى الاحتياجات الخاصة بحزب الوفد ، أن الاجتماع ناقش ايضًا تأخر صرف كتاب "برايل" المدرسي للطلاب ذوي الإعاقة البصرية المدمجين بمدارس التعليم العام التي تتم كل عام، لافتا إلي أن الكتب يتم صرفها قبل الامتحانات بفترة صغيرة ما يضع الطلاب في موقف صعب وهو عدم الإلمام بالمنهج الدراسي.



وتابع أن الاجتماع ناقش أهمية تفعيل نسبة الـ5% وظائف للمعاقين، حيث إن معظم الشركات تقوم بصرف مبلغ 500 جنيه أو 300 جنية للمعاق الذي يطلب عمل لديهم، رغم أن معظم المعاقين يريدون العمل بشكل طبيعي للحصول على مرتب مناسب لتوفير احتياجاته الشخصية والأسرية.