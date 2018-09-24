ضبط تاجر عملة بحوزته مليون و370 ألف جنيه بكفر الشيخ

تمكنت مباحث الأموال العامة بكفر الشيخ برئاسة الرائد محمد عبد العاطي، من ضبط تاجر محاصيل زراعية، لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج الإطار الشرعي للسوق المصرفية؛ لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، حيث حُرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.



كان اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "م.ر" 59 سنة، تاجر محاصيل زراعية، وبحوزته مليون و370 ألف جنيه مصري، و2090 يورو، و6514ريال سعودي، و265 دينار أردني، 510 دينار ليبي، و267 دينار كويتي ، 20 درهم مغربي، و25246 دولار أمريكي، 190 جنيه أسترليني، و8205 درهم إماراتي، 4282 ريال قطري، و371 ريال عماني، و50 جنيه سوداني.



كما ضبطت المباحث تحت إشراف العميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس المباحث الجنائية، والعقيد أيمن بكري، رئيس فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، بحوزة المتهم مبلغ 5850 جنيهًا مصريًا مزورة وماكينتين لعد النقود.



وتحُرر عن ذلك المحضر رقم 3817 / 2018 إداري مركز فوه، وتولت النيابة التحقيق.