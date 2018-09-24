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رياضة

رئيس برشلونة يتجاهل محمد صلاح.. ويصرح: ميسي الأفضل في العالم

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 07:10 م
ميسي ومحمد صلاح
ميسي ومحمد صلاح
عمرو ابوبكر
تجاهل مدير نادي برشلونة الإسباني خافيير بورداس، الحديث عن محمد صلاح النجم الدولي لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، حال تصريحاته عن جائزة أفضل لاعب في العالم.

وكشف بورداس سبب غياب أسطورة البارسا ليونيل ميسي، عن القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في العالم، المقدمة من "فيفا".

وقال بورداس خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "غياب ميسي عن القائمة النهائية يفقد هذه الجائزة مصداقيتها، لأن ميسي هو الأفضل في العالم على جميع الأصعدة، والجميع يعلم ذلك".

وأضاف: "إذا وضعت ميسي مكان لوكا مودريتش، فسيكون أفضل، يملك معدل تمريرات حاسمة أفضل والأمر نفسه من حيث إنهاء الهجمات، إنه الأفضل منذ سنوات عديدة، ومع ذلك اعترف أن مودريتش هو المفضل للفوز بالجائزة على حساب كريستيانو رونالدو".

واختتم تصريحاته قائلًا: "إذا كنا نتذكر الموسم الماضي، حيث أنهى برشلونة الليجا متقدمًا على ريال مدريد بفارق 17 نقطة، وبالتالي يجب أن يكون هناك المزيد من لاعبي برشلونة في الترشيحات".

جدير بالذكر ان المرشحين لجائزة الأفضل في العالم، محمد صلاح ليفربول، لوكا مودريتش ريال مدريد، كريستيانو رونالدو يوفنتوس.

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