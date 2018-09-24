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ثقافة

فرع ثقافة الأقصر ينظم الملتقى الأدبى الأول للسرد

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 07:25 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية المختلفة بفرع ثقافة الأقصر.

وعقدت مكتبة المدامود الثقافية محاضرة بعنوان "دور التعليم في بناء المجتمعات" ألقاها أمبابى زكي، وأشار إلى أن العلم له أهمية كبيرة داخل المجتمعات، فلا يقتصر العلم على معرفة جانب واحد فقط، حيث يظل الإنسان يتعلم منذ ولادته وحتى وفاته، وبالعلم تبنى المجتمعات القوية المتماسكة المكتفية ذاتيًا المعتمدة على نفسها في تعليم أبنائها للحصول على جيل متعلم واع مثقف وذلك بمركز شباب المدامود.

كما أقام قصر ثقافة أرمنت مسرح عرائس للأطفال بحضور تلاميذ حضانة رواد المستقبل وطلاب مدرسة أرمنت الابتدائية.

واستضاف فرع ثقافة الأقصر الملتقى الأدبى الأول للسرد، حيث تحدث جمال أبوالمجد عن الراحل الشاعر يحيي الطاهر عبدالله أحد أبناء الكرنك وعن حياته وإنجازاته.

وعبر محمد العدوي مدير عام الفرع عن شكره لجميع الحاضرين وسلم هدية إلي أهل الشاعر، كما أشار الشاعر حشمت يوسف إلى جميع أعمال الشاعر يحيي الطاهر، وتلاه الشاعر بستاني النداف من نادي أدب الطود بالحديث عن إنجازات الشاعر يحيي الطاهر وذلك بديوان آل عبدالله بالكرنك.

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