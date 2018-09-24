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رياضة

محمد الجارحي رئيسا لبعثة الأهلي في لبنان لمواجهة النجمة بالبطولة العربية

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 07:27 م
محمد جمال الجارحى
محمد جمال الجارحى
عبد الحكيم ابو علم
استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على سفر محمد جمال الجارحى عضو المجلس كرئيس لبعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة الى لبنان لمواجهة النجمة في البطولة العربية.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجمة اللبناني يوم الخميس المقبل فى إطار مباريات الإياب لدور الـ32 من كاس العرب للاندية الابطال والتى تنطلق اليوم بمواجهتين من العيار الثقيل .

يذكر أن الأهلي تعادل سلبيا مع النجمة فى مباراة الذهاب على ملعب الجيش بمدينة برج العرب بالاسكندرية ويحتاج الى الفوز بأي نتيجة أو التعادل ايجابيا.

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