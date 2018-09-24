في ذكرى ميلاد عزيز الجبالي .. 6 معلومات عن محمد وفيق

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان محمد وفيق، والذي يعد واحدًا من أبرز الفنانين فى عالم الدراما التليفزيونية، حتى انه كان الأعلى أجرًا فى التليفزيون خلال فترة الثمانينات، وكان من أهم أدواره شخصية عزيز الجبالي في مسلسل رأفت الهجان، وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنه :



1- اسمه بالكامل محمد وفيق علي .



2- من مواليد محافظة الإسكندرية .



3- حصل على بكالوريوس معهد الفنون المسرحية .



4- كان دفعته كل من الفنان نور الشريف وعبد العزيز مخيون .



5- تزوج من الفنانة كوثر العسال ابنه خالته , بعد وفاة زوجها الأول عبد المنعم إبراهيم.



6- أكد ان زوجته كانت تكبره بـ 8 سنوات فقط.