الأمم المتحدة: حل الأزمة السورية واليمنية سيكون سياسيا.. فيديو

قل ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن الأمين العام يجمع زعماء العالم في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولدينا 83 رئيس دولة و47 رئيس حكومة، والعديد من رؤساء الحكومات، تأكيدا للحاجة للقوانين الدولية والمحافظة على النظام الدولي.



وأضاف "دوجاريك" في حواره على قناة "سكاي نيوز عربية"، قائلا: "ما نراه هو ثقة من الشعوب تجاه مؤسساتهم على المستوى المحلي والدولي، والرؤساء وقادة العالم يجتمعون تحت مظلة الأمم المتحدة لحل الأزمات التي يمر بها العالم، التي لا يمكن أن يتم حلها من قبل دولة واحدة.



وتابع: "هناك أزمات مستمرة يشهدها العالم وعلى رأسها الأزمة السورية واليمنية التي نرى فيها معاناة المدنيين المتحملين للعنف، في ظل انقسام مجلس الأمن، ولكننا نؤكد أن حل الأزمة السورية واليمنية وغيرها من الأزمات سيكون سياسيا".



وأكمل: "نقدم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني والسوري ونساعد كافة الدول التي فتحت ابوبها للاجئين السورين واليمنين"، مضيفا: "في الوقت نفسه ننظر إلى أماكن أخرى في العالم التي تشهد تحركات إيجابية ومنها الوضع في القرن الأفريقي والسلام بين أثيوبيا وإريتريا".