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ثقافة

ثقافة الشرقية تناقش التنمية في الفكر الإسلامي

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 09:00 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الشرقية.

ونظم قصر ثقافة منيا القمح محاضرة عن "اليوم العالمي للسلام" تحدث فيها رضا أبو الغيط عن تعريف السلام وكيف أن السلام هو اسم من أسماء الله الحسني والإسلام دين يدعو إلي السلام والبعد عن الحروب، وقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة 21 سبتمبر اليوم العالمى للسلام وهي دعوة لنبذ الحروب ونشر السلام بين الدول المختلفة.

كما عقد قصر ثقافة فاقوس محاضرة دينية بعنوان "الهجرة النبوية دروس وعبر" لفضيلة الشيخ عبد الرحمن العوضي وبحضور عدد من طلاب معهد فاقوس الدينى للبنين الاعدادى والثانوي، تناولت المحاضرة الحديث عن مرحلة ما قبل الهجرة النبوية، مرحلة التخطيط لرحله الهجرة واختيار رفيق الرحلة، ودور على بن ابى طالب وأسماء بنت أبي بكر فى الهجرة ثم وصول النبى للمدينة المنورة وبداية الدعوة وبناء المسجد النبوي، وعقب المحاضرة تم فتح حلقة نقاش مع الرواد حول الدروس المستفادة من الهجرة النبوية التى كان أهمها التضحية والأمانة ورد الأمانات والتخطيط والتسامح، تلى ذلك عمل مسابقة ثقافية ودينية.

وفي سياق متصل نفذ القصر ورشة لأشغال الكورشيه بقسم المرأة، وتم شرح كيفية عمل بلوفر من الصوف ومفرش من الكورشية مع عرض بعض منتجات قسم المرأة من الأشغال اليدوية.

كما نظم قصر ثقافة الحسينية محاضرة للأطفال حول "انتصارات العرب" ويعتبر انتصار أكتوبر العظيم من أكبر انتصارات العرب في العصر الحديث ودارت المناقشه حول الإستعداد الجيد للحرب والتنسيق الكامل بين مصر والدول العربية الشقيقة في حرب أكتوبر.

وعقد بيت ثقافة أبو حماد محاضرة بعنوان "نشر التوعية الثقافية ودورها في الحفاظ علي البيئة من التلوث" بمجلس مدينة أبوحماد حاضرها وليد عبد الرحمن السيد من جهاز شئون البيئة تحدث عن التلوث البيئي وأنواعه وأشكاله و أضراره ، وعلى سبيل المثال أضرار حرق قش الأرز وأثره علي الصحة العامة.

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