أحمد فتحي فى لندن لدعم محمد صلاح في حفل الأفضل بالعالم.. صور

توجه أحمد فتحي ظهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر إلى لندن من أجل حضور حفل جوائز الأفضل ودعم محمد صلاح نجم ليفربول.



وينافس صلاح الثنائي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس على جائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".



وحرص فتحي على حضور الحفل في لندن ودعم نجم المنتخب المصري، عقب مشاركته في فوز الأهلي الكبير على حوريا كوناكري 4-0 يوم السبت في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.