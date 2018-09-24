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ثقافة

اعتماد الضوابط الخاصة بعروض الموسم الجديد لفرق الأقاليم المسرحية

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 10:02 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
اعتمد الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الضوابط الخاصة بعروض الموسم الجديد لفرق الأقاليم المسرحية، وفقًا لرؤية الهيئة بتطوير العمل بهذه الفرق بهدف إنتاج عروض مسرحية تتناسب وجمهور هذه الفرق بالمحافظات.

وفي سياق متصل انتهت الإدارة العامة للمسرح بالهيئة من اختيار المخرجين المرشحين للعمل بأكثر من 100 فرقة مسرحية تنتشر بكافة محافظات مصر تمهيدًا للبدء في مراحل الإنتاج، وتشهد خطة الموسم الحالي الدفع بأكثر من 10 مخرجين جدد يقدمون عروضهم للمرة الأولى بمسرح الأقاليم.

جدير بالذكر أن خطة فرق الأقاليم المسرحية هذا العام سوف تشهد تنوعا في اختيار النصوص المقرر تقديمها بجانب الاهتمام بتقديم أعمال للمؤلفين الجدد من أبناء المحافظات.

وخلال أيام سوف يتم إعلان القائمة النهائية بأسماء النصوص التي تمت الموافقة عليها من خلال لجان دراسة المشروعات.

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