الروسي سيرجي بيرتسيف يوقع على عقد انضمامه لطائرة الأهلي رسميا

وقّع الروسي سيرجي بيرتسيف، المنضم لرجال الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي، اليوم الاثنين، على عقود الانضمام بشكل رسمي إلى صفوف النادي في الموسم الجديد.



وأنهى اللاعب إجراءات التعاقد معه، بعد أن خضع للكشف الطبي، وشارك في عدد من التدريبات على مدار الأيام الماضية.



ووقّع اللاعب على عقود الانضمام للفريق في حضور وكيله أحمد جمال، فيما يخضع لبرنامج بدني لتجهيزه للمشاركة خلال الفترة القادمة.