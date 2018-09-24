أحمد فوقي: مصر تضرب المثل في الاهتمام بالشباب

أكد أحمد فوقي رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، أنه لم تشهد مصر خلال العقود الستة الأخيرة اهتمامًا بالشباب كما رأينا منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، فما بين أكاديمية الشباب، والمؤتمرات السنوية، ومنتدى شباب العالم، تضرب مصر المثل في الاهتمام بهذه الطاقات، والعمل على حسن استغلالها وقطع الطريق على الجماعات الإرهابية التي تستقطب الطاقات الشابة لتوجهها لأمور كارثية".



وأضاف فوقي" لصدى البلد" لا يستبعد كون التجربة المصرية شكلت إلهامًا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريتش، للدفع في هذا الاتجاه ولكن على مستوى عالمي تتبناه المنظومة الأممية، مشيرا إلى أن مصر أيضًا سبقت الأمم المتحدة في وضع رؤية التنمية المستدامة 2030: "إحنا سبقنا الأمم المتحدة".



يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، أطلق"استراتيجية الأمم المتحدة للشباب: شباب 2030" لتوجيه منظومة الأمم المتحدة بأسرها فيما توسع نطاق عملها لتمكين الشباب من تحقيق كامل إمكاناتهم، ولدعم حقوقهم وضمان انخراطهم ومشاركتهم فى تطبيق ومراجعة أجندة التنمية المستدامة التى اتفق قادة العالم على تحقيق أهدافها بحلول عام 2030.