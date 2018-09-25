دور مؤسسات المجتمع المدني في التنمية الثقافية بثقافة القليوبية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة أمس بفرع ثقافة القليوبية عددًا من الفاعليات بدأت بمناقشة لكتاب "كنوز الصحراء" تأليف الدكتور سمير محمود والي، يحكي الكتاب عن ثلاثة شباب جلسوا مع شيخ القبيلة وتحدث شيخ القبيلة عن النباتات الصحراوية واهميتها في التداوي وصناعة الأدوية.



وفي مكتبة الطفل والشباب بكفر طحلة، أقيمت محاضرة بعنوان "المنتج الوطني بين إتقانه صنعًا وأولويات بيعه وشراءه" ألقاها الشيخ أحمد عبدالمنعم موسى -إمام وخطيب بالأوقاف- تحدث عن المنتج الوطنى وأنه لابد من اتقانه كما أمرنا ديننا الحنيف ورسولنا الكريم بذلك فى حديثه الشريف "إن الله يحب اذاعمل أحدكم عملًا أن يتقنه " فلابد من إتقان أى عمل نقوم به لكى يعود علينا وعلى الوطن بالنفع والفائدة.



وفي بيت ثقافة شبين القناطر أُقيمت محاضرة ثقافية بعنوان "دور مؤسسات المجتمع المدني في التنمية الثقافية " بالمدرسة الثانوية الفنية بنات بشبين القناطر، تم فيها تناول عدة محاور منها.



- تعريف المجتمع المدني بأنه مجموعة من المنظمات غير الحكومية غير الربحية ومؤسسات العمل الخيري كما أوضحت دور مؤسسات المجتمع المدني في تقديم الخدمات كحماية البيئة وتقديم المساعدات بعد الكوارث كما أنها تسعى إلى مكافحة الفقر و الفساد.



وفي مكتبة الطفل ببيت ثقافة القلج، أقيمت مناقشة لكتاب "الشعور بالذنب" تأليف جوي بيري، يدور الكتاب حول الشعور بالذنب في حالة إرتكاب الأخطاء.



وفي مكتبة طحانوب أقيمت مناقشة لكتاب "التقاء الإسلام والمسيحية" تأليف نظمي لوقا، يتحدث الكاتب حول أن جميع الأديان السماوية تدعو إلى الحب والتسامح ونبذ العنف والكراهية.



وفي مكتبة كفر علي شرف الدين، أقيمت مسابقة في المعلومات العامة لمجموعة من الأطفال رواد المكتبة.

وفي مكتبة أكياد دجوى، أقيمت محاضرة بعنوان "ترشيد استهلاك المياه" بالتعاون والإستضافة من مدرسة الإعدادية بالقرية، ألقتها منى عبدالعزيز محمد، تحدثت فيها حول ثلاثة محاور وهي ضرورة الحفاظ على المياة، وطرق تقليل استهلاك المياه ولماذا يجب ترشيد استهلاك المياه.



وفي قصر ثقافة بهتيم، تمت مناقشة كتاب "أسماء الله الحسنى" يتحدث الكتاب عن فضل أسماء الله الحسنى ويفصلها وفي سياق متصل وبهدف التنمية الثقافية للمجتمع يستمر القصر في فاعليات دورة محو الأمية.



وفي إطار مبادرة بإيدين ولادها التي يتبناها الإقليم شارك موظفو قصر ثقافة بهتيم في تنظيف وتجميل القصر.



وفي سياق آخر زارت رئيس الإدارة المركزية لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي صباح أمس الدكتور علاء عبد الحليم محاف القليوبية لتدعيم التعاون بين الثقافة والمحافظة و أسفر اللقاء عن الاتفاق مع المحافظة على رفع كفاءة موقع أجهور وتجهيزه لإعادة افتتاحه للجمهور، كما تّم الاتفاق على عقد ملتقى لشباب الجامعات الست الموجوده بالمحافظات التابعة للإقليم تحت رعاية سيادته في الأسبوع الأول من نوفمبر القادم.



وعلى صعيد آخر التقت مع السيد اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وتم الاتفاق مع سيادته علي سبل تأمين الفعاليات المقامة بمسرح قصر ثقافة القناطر الخيرية لحين الانتهاء من استكمال إجراءات منظومة الحماية المدنية بالقصر.



وعلى هامش اللقاءات التقت بكلٍ من دكتورة إيمان ريان نائب المحافظ والسيد الدكتور عواد أحمد سكرتير عام المحافظ.



وبعد الانتهاء من الزيارة قامت بجولة لموقع قصر ثقافة كفر شكر ومكتبة كفر علي شرف الدين وذلك للوقوف على سير العمل بهما.