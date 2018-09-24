استجابة لرغبة الأهالي.. محافظ المنوفية يتفقد وحدة طب الأسرة

فى استجابة سريعة من محافظ المنوفية لأهالى قرية كفر الشرفا تفقد اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية وحدة طب الأسرة بالقرية للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.



جاء ذلك أثناء جولته الميدانية بقرية كفر الشرفا التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، بحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا ومدير عام الإدارة الطبية بتلا.



وزار المحافظ قسم الاستقبال والمعمل والصيدلية وعيادة الأسنان والأقسام الداخلية بالوحدة وإستمع إلى شرح تفصيلي من مدير الوحدة عن آلية سير العمل بالوحدة والتأكد من وجود أطقم النوبتجية ومدى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.



وتابع المحافظ بمتابعة إجراءات التعامل مع المرضى بالعيادة الخارجية والتأكد من حسن معاملتهم، موجهًا مدير عام الإدارة الصحية بتلا بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة لإعادة توزيع أطقم التمريض وفق متطلبات العجز والزيادة على مستوى الإدارات الصحية بنطاق المحافظة.



كما وجه مدير الوحدة الصحية بالالتزام بالتعليمات بمواعيد الحضور والانصراف الخاص بالعاملين بالوحدة وكذا استخدام كافة إمكانيات الوحدة لخدمة المواطن البسيط.



أدار محافظ المنوفية لقاءًا حواريًا مع المواطنين على سلالم الوحدة واستمع إلي مطالبهم ومن أبرزها شكوى من مياه الشرب بالقرية وعلى الفور استجاب المحافظ وقام بإحضار المختص من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة للتأكد من صلاحية المياه وكذا أصر المحافظ على أخذ عينة من المياه لتحليلها من قبل الجهات المختصة لزيادة الاطمئنان.



واستمع إلى شكوى مواطن يطلب توفير العلاج الخاص به على نفقة الدولة وعلى الفور أحال المحافظ الشكوى لوكيل وزارة الصحة بالمحافظة بسرعة دراسته وعمل اللازم ومراعاة ظروفه الصحية، فيما وجه المحافظ رئيس المدينة بالإزالة الفورية لمكمورة فحم تقع بالكتلة السكنية بالقرية استجابة لأحد المواطنين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.



كما أحال المحافظ باقى الطلبات والتى تنوعت ما بين إعانة، ومعاش تكافل وكرامة إلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى لدراستها وسرعة فحصها وفق اللوائح والقوانين مع مراعاة ظروفهم الاجتماعية.