الأمم المتحدة: انقسام مجلس الأمن أمر مؤسف وعلينا إقناع القادة لحل الأزمات

قل ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن الأمين العام للأمم المتحدة بذل جهدا كبيرا مع كافة أطراف الأزمة اليمنية والسورية، في محاولة لجذبهم لطاولة النقاش من أجل الحل.



وأضاف " دوجاريك" في حواره على قناة " سكاي نيوز عربية"، أن هناك انقسام داخل مجلس الأمن بشأن حل الأزمات التي يمر بها العالم ومنها الأزمة السورية واليمنية، مؤكدا أن الانقسامات الثنائية بين الدول مؤسفة، وعلينا إقناع قادة العالم بضرورة الاجتماع لإيجاد حلول جذرية للأزمات التي يمر بها العالم.



وتابع:"النزاع الفلسطيني الإسرائيلي حاضر دوما على طاولة الأمم المتحدة"، مؤكدا أن الحل السياسي وحل الدولتين يوفر السلام للجميع، ولكن هناك العديد من العراقيل تحول دون حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

