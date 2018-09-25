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ثقافة

قصور الثقافة تحتفل بالعام الدراسي الجديد بقصر الطفل

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 04:00 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال قصر ثقافة الطفل بكفر تصفا مسابقة فنية رسم بعنوان الإحتفال بالعام الدراسي الجديد وذلك بمدرسة الزمرونية الابتدائية تم فيها استخدام أوراقa4 وأفلام الرصاص والألوان.

بالإضافة لإقامة بروفة فرقة شبرا الخيمة للموسيقي والغناء الشعبي والتي تقام بنادي الري، بجانب تنظيم ورشة فنون تشكيلية بقصر ثقافة احمد بهاء الدين للطفل المتخصص باسيوط التابع لاقليم وسط الصعيد الثقافي وللإدارة العامة للقصور المتخصصة.

كما قام نادي الطفل بقصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة ورشة رسوم اطفال فنية والتي تقام بنادي الري.

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