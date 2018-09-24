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رياضة

كارتيرون يعلن قائمة الأهلي لمواجهة النجمة اللبناني

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 07:30 م
باتريس كارتيرون
باتريس كارتيرون
عبد الحكيم ابو علم
باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أعلن قائمة الفريق التي تستعد للسفر إلى لبنان صباح غدا الثلاثاء لمواجهة النجمة اللبناني يوم الخميس المقبل في إياب دور الـ 32 لكأس الأندية أبطال العرب.

وضمت القائمة كلا من :
شريف إكرامي – محمد الشناوي – علي لطفي – علي معلول – أيمن أشرف – محمد هاني – أحمد فتحي – كريم نيدفيد – أكرم توفيق – حسام عاشور – مؤمن زكريا – هشام محمد – أحمد حمدي – وليد سليمان – أحمد حمودي – إسلام محارب – محمد شريف – أحمد الشيخ – صلاح محسن – وليد أزارو.

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