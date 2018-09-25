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ديني

تعرف على عمل يجعلك من أوائل المدعوين لدخول الجنة يوم القيامة

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 04:04 ص
أول المدعوين للجنة
أول المدعوين للجنة
أمل فوزي
قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أن هناك «عملًا» يضع الإنسان ضمن الفئة التي تتصدّر قائمة المدعوين لدخول الجنة.

وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبرنا أن حمد الله تعالى في السراء والضراء، يضع الشخص في صدارة المدعوين لدخول الجنة.

واستشهد بما روي في المستدرك على الصحيحين، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوَّلُ مَنْ يُدْعَى إِلَى الْجَنَّةِ، الْحَمَّادُونَ الَّذِينَ يَحْمَدُونَ اللَّهَ عَلَى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ».

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