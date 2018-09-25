تعرف على عمل يجعلك من أوائل المدعوين لدخول الجنة يوم القيامة

قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أن هناك «عملًا» يضع الإنسان ضمن الفئة التي تتصدّر قائمة المدعوين لدخول الجنة.



وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبرنا أن حمد الله تعالى في السراء والضراء، يضع الشخص في صدارة المدعوين لدخول الجنة.



واستشهد بما روي في المستدرك على الصحيحين، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوَّلُ مَنْ يُدْعَى إِلَى الْجَنَّةِ، الْحَمَّادُونَ الَّذِينَ يَحْمَدُونَ اللَّهَ عَلَى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ».

