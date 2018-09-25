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ديني

علي جمعة يحذر من 3 أفعال شائعة تحرم أصحابها من دخول الجنة

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 05:02 ص
الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق
أمل فوزي
قال الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه فيما ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن هناك ثلاثة أفعال شائعة أصحابها لا يدخلون الجنة.

وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هناك ثلاثة أشخاص لا يدخلون الجنة، ورد ذكرهم بحديث النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهم: «الخباب، المنان، والبخيل»، مستشهدًا بما روي في سنن الترمذى، أن رَسُول اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَال: «لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خِبٌّ وَلاَ مَنَّانٌ وَلاَ بَخِيلٌ».

وأضاف أنه يُقصد بالتخبيب أي الإفساد والإيقاع بين الناس بالخديعة، فالخباب هو ذلك الشخص الذي يثير الوقيعة بين الناس، أما المنان، فهو الذي يُتبع إحسانه بالمن والأذي، أي يذكر النعمة على معنى التعديد لها والتقريع بها.

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