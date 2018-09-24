استشاري يوضح كيفية التخلص من ترهل الثدي عند الرجال

أكد الدكتور محمد عماد الدين استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام، أن 40 % من حالات ترهل الثدى عند الرجال تظهر لأسباب هرمونية، أو لتناول الأدوية التى تسبب خللا فى الهرمونات بينما النسبة الكبيرة من الحالات غير معروف سببها .



وقال "عماد الدين" إن الحالات التي تزيد فيها نسبة هرمون الإستروجين عن نسبة التوستسترون لدى الرجل، يحدث فيها تضخم داخل نسيج الثدي، لتظهر أعراض ترهل الثدي عند الرجال، من خلال وجود كتلة في الثدي، تكون في طور التضخم، وغالبًا ما تظهر الكتلة في مركز الثدي، لكنها قد تظهر في أطراف الثدي أيضا.



وأضاف أن علاج "التثدي" عند الرجال يتم من خلال البحث عن السبب الحقيقى حتى يتسنى معالجته رغم أن 75% من الحالات لا يتم معرفة السبب الحقيقي لنشوء هذه الحالة وظهورها، مشيرا إلى ضرورة علاج حالات التدي لدى الرجال بسبب الحرج الناجم عنها وعادة ما يتم علاج تثدي الرجال بواسطة إجراء عملية جراحية، ليتم استئصال الجزء التصخمي بواسطة جرح على حدود حلمة الثدي.



وأوضح الدكتور محمد عماد الدين أن اتخاذ القرار بشأن نوع العملية الجراحية المناسبة لمعالجة حالات التثدى يتعلق بكمية الجلد الزائد إذ يقرر الطبيب ما إذا كان ينبغي أيضا إزالة جزء من الجلد إضافة إلى الغدة أم لا.