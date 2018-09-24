انقسام حول الفيلم السوري عندما أضعت ظلي في مهرجان الجونة

شهد مهرجان الجونة السينمائى انقساما حادا فى الأراء حول مستوى الفيلم السورى "عندما اضعت ظلي" الذي فاز بجائزة أسد المستقبل "لويجي دي لورينتس" لأفضل عمل أول بمهرجان فينيسيا السينمائي الأخير، ويعرض بالجونة ضمن مسابقة الافلام الروائية الطويلة، ولاقى الفيلم هجوم من بعض النقاد السوريين الحاضرين والذين أكدوا ان الفيلم لا يعبر عن الوضع بسوريا.



الفيلم من إخراج سؤدد كعدان وهو إنتاج سوريا، لبنان، فرنسا وتدور الأحداث حول «سنا» وهى أم شابة تعيش وحدها مع ابنها البالغ من العمر 9 سنوات، يعمل زوجها خارج سوريا، وذات شتاء شامي بارد، ولم يعد بالإمكان التدفئة والطهي.ِ



تخرج «سنا» باحثة عن أسطوانة غاز في محيط مدينة دمشق، وتلتقي بناشطين في سيارة، بعد هرب سائقها من جنود نقطة التفتيش تجد نفسها معهم في مواجهة آثار ما تركته الحرب المريعة. تضيع سنا في رحلة الثلاثة ًخوفا أيام في ضواحي دمشق لتكتشف أن الناس بدأوا يفقدون ظلالهم خلال الحرب.