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مرأة

تعرف نوعية الأكل التي تحتاجها بعد إجراء عمليات السمنة

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 08:58 م
صدى البلد
ريهام قدري
أكد الدكتور أحمد المصري أستاذ الجراحة العامة واستشاري جراحة المناظير والسمنة وزميل كلية الجراحين الملكية بانجلترا، على عدم جدوى الحرمان من الأكل بعد عمليات السمنة، حيث يتناول المريض جميع أنواع الأكل لكن بكميات قليلة مع الإلتزام بالفيتامينات والمكملات الغذائية التى ينصح بها الطبيب بعد العملية.

وأشار المصرى إلى ضرورة الإلتزام بنظام غذائى معين خاصة فى الأسابيع الأولى وشرب "سوائل " ثم تأتى مرحلة الأكل الذى يسهل بلعه ، تليها مرحلة الأكل المهروس مثل شوربة الخضار والفراخ والسمك واللحم المسلوق بشرط أن يكون مهروس جيدًا .

وأضاف أنه من الطبيعى حدوث ترهلات فى بعض الأماكن بعد عمليات السمنة نتيجة فقد كمية كبيرة من الوزن ولكن لحسن الحظ، هناك بعض الطرق والنصائح التى تساعد على التغلب على هذه الترهلات يجب أن لا ينبه الطبيب مريضه بها .

وأكد الدكتور أحمد المصرى أن هناك نصائح لمكافحة الترهلات أهمها شرب الماء للحفاظ على ترطيب الجسم و بالتالى مرونته ويفضل تناول لترين ماء يوميا بالإضافة الى تناول الأطعمة الغنية بالكولاجين والإيلاستين المسئولين عن مرونة ونضارة الجلد مثل الجبن، الحليب، البقوليات، المكسرات والسمك وممارسة الرياضة للحصول على جلد مشدود والحد من ترهلات الجلد.

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