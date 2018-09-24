ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

درة بوشوشة بعد تكريمها في الجونة: بدأت حياتي متطوعة بأيام قرطاج السينمائية

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 08:52 م
صدى البلد
محمد نبيـل
أعربت درة بوشوشة عن بالغ سعادتها بكريم مهرجان الجونة السينمائى ومنحها جائزة الإنجاز بجانب المخرج الكبير داود عبد السيد، مشيرة إلى أنها حاولت طوال مشوارها أن تخدم الفن والسينما فى إفريقيا والمنطقة العربية.

وقالت المنتجة الكبيرة أنها فخورة بترأسها أيام قرطاج السينمائية، الذى بدأت العمل فيه منذ صغرها كمتطوعة، وحاولت بعد استلامها المسؤلية النهوض به وأضافت لـ"صدى البلد" أنها حاربت لأجله حتى أصبح يقام كل عام بدلا من كل عامين، كما أعدت صندوق تكميل الأفلام الذى يوفر الدعم اللازم لشباب السينمائيين.

المهرجان يكرم أيضا أسماء ثلاثة من كبار المخرجين السينمائيين في دورة المهرجان الثانية، وفي مقدمتهم اسم المخرج يوسف شاهين، إضافة إلى المخرجين إنجمار برجمان، وفيديريكو فلليني.

ترشيحاتنا

بوتين يُحمل نتنياهو مسئولية سقوط الطائرة الروسية

الولايات المتحدة تتهم إيران بإسقاط الطائرة الروسية

مفاجأة.. مدرب منتخب مصر يستبعد محمد صلاح من جائزة الأفضل فى العالم

بث مباشر حفل توزيع جوائز الفيفا 2018 بمشاركة محمد صلاح ولوكا مودريتش وكرستيانو رونالدو

الحضرى يتراجع عن الاعتزال ويتمسك بالبقاء مع الإسماعيلى

شاهد.. وصول السيسي مقر الأمم المتحدة لحضور قمة نيلسون مانديلا

السيسى يلتقى رئيسة وزراء النرويج.. ويؤكد: نتطلع لتعزيز التعاون الثنائي

خالد الجندي: 5 أمور تحدث لك عندما تقرأ سورة الكهف في الكرب.. فيديو

قبل انطلاقه بلحظات.. تفاصيل حفل الأفضل فى العالم بمشاركة محمد صلاح

عادل إمام ومحمود حميدة يصلان عزاء سمير خفاجي في عمر مكرم.. صور

شاهد.. وحش ترامب الجديد يظهر خلال توجهه للجمعية العامة للأمم المتحدة

فيديوجراف| تونس تغرق بفيضانات مدمرة تجتاحها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غرفة baby blue بأفكار عصرية جذابة.. صور

وزيرة الثقافة وعزت العلايلي في عزاء سمير خفاجي .. صور

زناتى حسنى رحل بعد والده بثلاثة أيام .. وهذه قصة كفاحه فى نقابة الممثلين.. صور

شاهد.. عودة الفك المفترس.. قرش عملاق يأكل شابا ويروع رواد الشاطئ بأمريكا

8 أطعمة قادرة على علاج مشاكل الهرمونات

فيديو

الطاهري يوضح دلائل توجه ترامب للقاء الرئيس السيسي في مقر إقامته..فيديو
الطاهري: السيسي طالب بتحقيق العدالة في النظام الدولي .. فيديو
عمرو دياب يطرح برومو أغنيته الجديدة باين حبيت.. فيديو
الذكاء الاصطناعي ينافس رسامين عالميين في رسم اللوحات.. فيديو
أحمد موسى يبدأ حلقة على مسئوليتي بأغنية ربنا معاك يابن بلدي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟