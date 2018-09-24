درة بوشوشة بعد تكريمها في الجونة: بدأت حياتي متطوعة بأيام قرطاج السينمائية

أعربت درة بوشوشة عن بالغ سعادتها بكريم مهرجان الجونة السينمائى ومنحها جائزة الإنجاز بجانب المخرج الكبير داود عبد السيد، مشيرة إلى أنها حاولت طوال مشوارها أن تخدم الفن والسينما فى إفريقيا والمنطقة العربية.



وقالت المنتجة الكبيرة أنها فخورة بترأسها أيام قرطاج السينمائية، الذى بدأت العمل فيه منذ صغرها كمتطوعة، وحاولت بعد استلامها المسؤلية النهوض به وأضافت لـ"صدى البلد" أنها حاربت لأجله حتى أصبح يقام كل عام بدلا من كل عامين، كما أعدت صندوق تكميل الأفلام الذى يوفر الدعم اللازم لشباب السينمائيين.



المهرجان يكرم أيضا أسماء ثلاثة من كبار المخرجين السينمائيين في دورة المهرجان الثانية، وفي مقدمتهم اسم المخرج يوسف شاهين، إضافة إلى المخرجين إنجمار برجمان، وفيديريكو فلليني.