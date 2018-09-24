ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

مؤتمر صحفي لـ محافظ جنوب سيناء حول ملتقى سانت كاترين للسلام العالمي

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 08:49 م
صدى البلد
محمد عبد المنعم
يعقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مؤتمراَ صحفياَ، يوم الخميس الموافق 4 أكتوبر المقبل، بفندق كونكورد السلام حول ملتقي سانت كاترين للسلام العالمي تحت شعار هنا نصلي معًا والمقرر عقده يومي 18 و19 أكتوبر 2018.

ويعلن المحافظ في المؤتمر الصحفي تفاصيل برنامج وفعاليات الملتقي وأسماء الدول المشاركة وممثليها من كافة دول العالم، بالإضافة إلي رجال الأعمال في أفريقيا وأوروبا والمتخصصين في مجال السياحة العلاجية والدينية.

ترشيحاتنا

راح يشتري شيبسي فمات.. حكاية اللحظات الأخيرة لمصرع طفل مدرسة الزهراء تحت أقدام زملائه

سعودي من شبرا.. حكاية مطلق السلطان مع الميوزكلي المصري.. صور وفيديو

بوتين يُحمل نتنياهو مسئولية سقوط الطائرة الروسية

السيسى يجتمع مع رئيس قبرص على هامش الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة

زناتى حسنى رحل بعد والده بثلاثة أيام .. وهذه قصة كفاحه فى نقابة الممثلين.. صور

لحظة وصول محمد صلاح إلى حفل أفضل لاعب فى العالم.. فيديو

توقعات بتراجع أسعار برامج العمرة بنسبة 40%.. وسياحيون: إلغاء قصرها على 3 أشهر ينهى أزمات التكدس وارتفاع الأسعار

الحضرى يتراجع عن الاعتزال ويتمسك بالبقاء مع الإسماعيلى

السيسي يبحث مع نظيره اللبناني دعم واستقرار الدول العربية

وزيرة الثقافة وعزت العلايلي في عزاء سمير خفاجي .. صور

قبل انطلاقه بلحظات.. تفاصيل حفل الأفضل فى العالم بمشاركة محمد صلاح

رئيس برشلونة يتجاهل محمد صلاح.. ويصرح: ميسي الأفضل في العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غرفة baby blue بأفكار عصرية جذابة.. صور

وزيرة الثقافة وعزت العلايلي في عزاء سمير خفاجي .. صور

زناتى حسنى رحل بعد والده بثلاثة أيام .. وهذه قصة كفاحه فى نقابة الممثلين.. صور

شاهد.. عودة الفك المفترس.. قرش عملاق يأكل شابا ويروع رواد الشاطئ بأمريكا

8 أطعمة قادرة على علاج مشاكل الهرمونات

فيديو

الطاهري يوضح دلائل توجه ترامب للقاء الرئيس السيسي في مقر إقامته..فيديو
الطاهري: السيسي طالب بتحقيق العدالة في النظام الدولي .. فيديو
عمرو دياب يطرح برومو أغنيته الجديدة باين حبيت.. فيديو
الذكاء الاصطناعي ينافس رسامين عالميين في رسم اللوحات.. فيديو
أحمد موسى يبدأ حلقة على مسئوليتي بأغنية ربنا معاك يابن بلدي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟