مؤتمر صحفي لـ محافظ جنوب سيناء حول ملتقى سانت كاترين للسلام العالمي

يعقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مؤتمراَ صحفياَ، يوم الخميس الموافق 4 أكتوبر المقبل، بفندق كونكورد السلام حول ملتقي سانت كاترين للسلام العالمي تحت شعار هنا نصلي معًا والمقرر عقده يومي 18 و19 أكتوبر 2018.



ويعلن المحافظ في المؤتمر الصحفي تفاصيل برنامج وفعاليات الملتقي وأسماء الدول المشاركة وممثليها من كافة دول العالم، بالإضافة إلي رجال الأعمال في أفريقيا وأوروبا والمتخصصين في مجال السياحة العلاجية والدينية.