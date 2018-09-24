أشرف سنجر : القارة الإفريقية محط أنظار الدول الكبرى

قال الدكتور أشرف سنجر رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى حرص خلال مشاركته فى احتفالية قمة نيلسون مانديلا ركز على القضية المصيرية التي تواجه القارة الإفريقية وهى حفظ السلام ودور مصر فى الدعم الاستراتيجى للقارة الأفريقية وتقديم إعلان سياسى يضمن للأمم المتحدة بكافة هيئاتها أن تمول وتحافظ على الاستقرار وحفظ السلام وحماية شعوب القارة الافريقية من كافة النزاعات.



وأضاف سنجر خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن كثيرا من الدول تتخلى عن مساهمتها وهذا هو ما يبرر إصرار مصر على تطبيق حفظ السلام، خصوصا أن القارة الأفريقية تواجه تحديات من التنمية، مشيرا إلى أن نيلسون مانديلا يمثل رمز أفريقيا لمقاومة العنصرية حيث قدم نموذجا لتعايش الشعوب الافريقية تعايشا سلميا.



وأكد أن القارة الافريقية محط أنظار بين دول كبيرة والصراع الأشد بين الولايات المتحدة والصين فى الحرب التجارية المعلنة، داعيا رؤساء الدول والشعوب الافريقية للحفاظ على قارتهم وأن يستغلوا مواردها .