ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أشرف سنجر : القارة الإفريقية محط أنظار الدول الكبرى

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 08:57 م
صدى البلد
كريم الخطيب
قال الدكتور أشرف سنجر رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى حرص خلال مشاركته فى احتفالية قمة نيلسون مانديلا ركز على القضية المصيرية التي تواجه القارة الإفريقية وهى حفظ السلام ودور مصر فى الدعم الاستراتيجى للقارة الأفريقية وتقديم إعلان سياسى يضمن للأمم المتحدة بكافة هيئاتها أن تمول وتحافظ على الاستقرار وحفظ السلام وحماية شعوب القارة الافريقية من كافة النزاعات.

وأضاف سنجر خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن كثيرا من الدول تتخلى عن مساهمتها وهذا هو ما يبرر إصرار مصر على تطبيق حفظ السلام، خصوصا أن القارة الأفريقية تواجه تحديات من التنمية، مشيرا إلى أن نيلسون مانديلا يمثل رمز أفريقيا لمقاومة العنصرية حيث قدم نموذجا لتعايش الشعوب الافريقية تعايشا سلميا.

وأكد أن القارة الافريقية محط أنظار بين دول كبيرة والصراع الأشد بين الولايات المتحدة والصين فى الحرب التجارية المعلنة، داعيا رؤساء الدول والشعوب الافريقية للحفاظ على قارتهم وأن يستغلوا مواردها .

ترشيحاتنا

حلمي طولان مديرا فنيا للاتحاد السكندري خلفا لمحمد عمر

يحيى الفخراني وجلال الشرقاوي ولبلبة في عزاء سمير خفاجي

نجوم الألعاب الأخرى يدعمون محمد صلاح قبل إعلان الأفضل فى العالم

محمد صلاح من حفل الأفضل: لن تكون المرة الأخيرة لي.. فيديو

الحضرى يتراجع عن الاعتزال ويتمسك بالبقاء مع الإسماعيلى

السيسى يجتمع مع رئيس قبرص على هامش الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة

لحظة وصول محمد صلاح إلى حفل أفضل لاعب فى العالم.. فيديو

بالصدفة.. ثلاث نجمات يظهرن بنفس الإطلالة في الجونة.. صور

ترامب يتحدث عن الفضيحة الجنسية لمرشحه للمحكمة العليا داخل الأمم المتحدة

اكتشاف مواقع أثرية فى السعودية يعود تاريخها إلى 100 ألف عام

الولايات المتحدة تتهم إيران بإسقاط الطائرة الروسية

سقوط هارب من 350 حكما و200 سنة سجن و2 مليون جنيه كفالات وغرامات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غرفة baby blue بأفكار عصرية جذابة.. صور

وزيرة الثقافة وعزت العلايلي في عزاء سمير خفاجي .. صور

زناتى حسنى رحل بعد والده بثلاثة أيام .. وهذه قصة كفاحه فى نقابة الممثلين.. صور

شاهد.. عودة الفك المفترس.. قرش عملاق يأكل شابا ويروع رواد الشاطئ بأمريكا

8 أطعمة قادرة على علاج مشاكل الهرمونات

فيديو

الطاهري يوضح دلائل توجه ترامب للقاء الرئيس السيسي في مقر إقامته..فيديو
الطاهري: السيسي طالب بتحقيق العدالة في النظام الدولي .. فيديو
عمرو دياب يطرح برومو أغنيته الجديدة باين حبيت.. فيديو
الذكاء الاصطناعي ينافس رسامين عالميين في رسم اللوحات.. فيديو
أحمد موسى يبدأ حلقة على مسئوليتي بأغنية ربنا معاك يابن بلدي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟