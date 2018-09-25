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ثقافة

مناقشة كتاب بناء ونضال ومعرض تاريخ الحركة النسوية المصرية بمكتبة القاهرة.. غدا

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 08:00 ص
صدى البلد
طارق موسى
تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، يستضيف قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، حفل توقيع كتاب "بناء ونضال"وذلك فى تمام السابعة من مساء غد الأربعاء، فى مقر المكتبة بالزمالك.

الكتاب من تأليف هدى الصدة وميسان حسن، بمكتبة القاهرة الكبرى تحت إشراف ياسر عثمان مدير عام المكتبة،

كما تستضيف المكتبة فى السادسة مساء من نفس اليوم، معرض مصور تحت عنوان "تاريخ الحركة النسوية المصرية"، والذى تنظمه مؤسسة المرأة والذاكرة فى الفترة من 26 حتى 30 سبتمبر الجارى، ويستقبل المعرض رواده يوميًا من الساعة العاشرة صباحا حتى التاسعة مساء .

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