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بعد تسمم 12 طالبا .. ضبط 140 كيلو لحوم فاسدة بالمنوفية

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 08:48 م
ضبط 80 كيلو دهن و60
ضبط 80 كيلو دهن و60 كيلو لحمة فاسدة بالمنوفية
مروة فاضل
شنت الإدارة الصحية بتلا بالمنوفية حملة مساء اليوم، الاثنين، على محلات اللحوم وأكشاك بيع المأكولات بمدينة تلا بالمنوفية برئاسة الدكتورة مريم حبشي مدير الإدارة الصحية وعضوية أحمد فراج عضو الشئون القانونية والدكتور شاهر عبيد مدير الطب الوقائى وأمجد أبو العينين المراقب العام بالإدارة وعبد الرحيم خليفة مراقب عام الأغذية وصبري عبد الجواد عضو السلامة والمهنية بالإدارة مع فريق الأغذية بالإدارة .

وتمكنت الحملة من ضبط 60 كيلو لحمة مفرومة و81 كيلو دهون غير صالحة للاستخدام قبل بيعها للمواطنين، كما تم سحب 6 عينات أغذية مختلفة وإرسالها للمعامل المركزية بوزارة الصحة للتأكد من صلاحيتها.

وكان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز تلا يفيد بوصول بلاغ من مستشفي تلا المركزي يفيد بوصول ١٢ طالبا وطالبة مصابين بحالة تسمم نتيجة تناولهم وجبة غذائية من محل حواوشي وكفتة أمام موقف شبين الكوم بمدينة تلا .
بعد تسمم 12 طالبا .. ضبط 140 كيلو لحوم فاسدة بالمنوفية
بعد تسمم 12 طالبا .. ضبط 140 كيلو لحوم فاسدة بالمنوفية
بعد تسمم 12 طالبا .. ضبط 140 كيلو لحوم فاسدة بالمنوفية
بعد تسمم 12 طالبا .. ضبط 140 كيلو لحوم فاسدة بالمنوفية
بعد تسمم 12 طالبا .. ضبط 140 كيلو لحوم فاسدة بالمنوفية

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