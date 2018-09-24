الديهي: السيسي الرئيس العربى الوحيد بقائمة اللقاءات الثنائية مع ترامب

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الرئيس العربي الوحيد بقائمة اللقاءات الثنائية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن اللقاء سيكون في مقر إقامة الرئيس السيسي نيويورك.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "تن"، أن مصر لم تعُد دولة تابعة لأحد كما كانت في السنوات الماضية، وأصبح لمصر دور قوي في المنطقة، متابعًا "مصر أصبحت رقما حقيقيا في المعادلة السياسية الدولية".



وذكر"الديهي"، أن الرئيس السيسي قام بعدة لقاءات أمس حول ملف الاقتصاد، وكان هناك إشادات وشهادات كثيرة من كبار خبراء الاقتصاد الدوليين على تحسن الأوضاع الاقتصادية.

