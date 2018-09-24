روشتة برلمانية لعلاج الظواهر السلبية بالمدارس.. برلمانيون: يجب عودة دور المعلم وزيادة الأنشطة والوسائل التحفيزية للطلاب وإعداد المدرسة الجاذبة

برلماني: طالبنا الوزارة بـ عام لتأسيس البنية التعليمية

برلمانية: إيجاد وسائل تحفيزية للطلاب لعدم تكرار مشاهد الهروب من المدارس

برلماني: بداية السنة الدراسية هذا العام أفضل من سابقاتها

رغم الاستعدادات المبكرة لوزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد، والانتشار الواسع لقيادات الوزارة بجميع المحافظات لمتابعة عودة الطلاب للمدارس، إلا أن بعض المدارس لم يخل منها بعض الظواهر السلبية الموروثة من ثقافات أجيال سابقة، وعلى رأس ظاهرة الهروب من المدرسة والصراع على اللحاق بالتختة الأولى بالفصل وغيرها من العادات غير المحمودة في مجتمعنا، قد يصعب تغييرها بسهولة.



أكد عدد من النواب، أن الظواهر السلبية ليست وليدة اليوم، ولكنها مترسخة في سلوكيات الطلاب خاصة في مرحلة الثانوية، تتكرر كل عام ولكن هذا العام انخفضت بدرجة نسبية مقارنة بالأعوام الماضية.



وأوضح النواب، أن هناك عدة خطوات يجب أن تضعها الوزارة في الاعتبار لتلافي تلك الظواهر، منها عودة المعلم لدوره الحقيقي كقدوة يحتذى به وتأهيله تربويا وعلميا، فضلا عن دعمه ماديا، إضافة إلى عودة الأنشطة ولملاعب للمدرسة لتصبح عامل جذب لطلاب.





في البداية، قال النائب عبد الرحمن البرعي، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن بداية أول أيام السنة الدراسية هذا العام جيدة جدًا بالنسبة للأعوام السابقة، مشيدًا بمتابعات المسؤولين بالوزارة بحركة الدراسة والانتظام بالمدارس، حيث أنه كان يوجد مسئول من وزارة التربية والتعليم بكل محافظات الجمهورية.



وأضاف "البرعي" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم، والمستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف كانوا متواجدين معه بالمرور على المدارس بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه مر على عدد من المدارس يوجد بها انتظام في الدراسة والمدرسين، موضحًا أن عدد الطلاب في صفوف الابتدائي لم يتعد 54 طالبا في الفصل الواحد.



ولفت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان إلى أن نسبة شراء الكتب في المدارس في محافظة بني سويف وصلت إلى 95%، وهناك انتظام بشكل كبير في العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن هناك تقدما في أنظمة التعليم الجديدة في الفترة الأخيرة.



وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إلى أن هروب الطلاب من المدارس ظاهرة ليست وليدة اليوم ولكنها متواجدة منذ سنوات خصوصًا في صفوف مراحل الثانوية، وإن نظام التعليم الجديد سوف يضع حل لهذه الأزمة، لأن هناك درجات على نسبة حضور وغياب وامتحانات متعاقبة، حيث أن الثانوية العامة تقديرها يكون مقسما على 3 سنوات الثانوية العامة مما يجبر الطلاب على الحضور.



ومن جانبها، قالت الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن الدراسة بدأت بشكل جيد وهناك العديد من المميزات وأهمها تدريب المعلمين بشكل كبير، وتنفيذ الأنظمة الجديدة، إلا أن هناك العديد من السلبيات الخطيرة التي تم ملاحظتها في اليوم الأول، أولها ثقافة تسابق الطلاب وتقاتلهم للجلوس في أماكن معينة.



وأضافت "نصر" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن حالة سوء تنظيم الطلاب والهمجية في دخول المدارس والفصول والمشاهد التي شوهدت في المدارس ترجع إلى إدارات المدرسة والمدرسين الذين فشلوا في تنظيم الطلاب والسيطرة عليهم، مشيرة إلى أن من ضمن مسؤولية المدرسين كيفية إدارة المدرسة والتعامل مع الطلاب وتنظيم أماكن جلوسهم في الفصول.



وأكدت النائب أنه لابد أن يكون هناك وسائل تحفيزية للطلاب لعدم تكرار مشهد هروب الطلاب من المدارس، بالإضافة إلى تحسين التربية من الأسرة في البيوت، وأن يتم توعية الطلاب لعدم الهروب من المدارس، بالإضافة إلى وقف الوسائل الموجودة المتسببة في هروب الطلاب من المدارس ومحاسبة المسؤولين عن إدارة المدارس والمقصرين.



ولفتت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إلى أن من أبرز السلبيات الملاحظة في أول أيام الدراسة، هو حادثة ضرب طالب لمعلمته، مطالبة بتحليل هذا الموقف تحليل دقيق وعدم إمراره مرور الكرام، بمعرفة سبب ضرب الطالب للمعلمة والموقف الذي دفعه، ومواجهة غياب الأخلاقيات، وغياب دور التربية في المدارس والاسرة، وتفعيل دور الاخصائي الاجتماعي مع الطلاب، فلابد من التواصل الدائم مع الطلاب من جانب الأخصائي الاجتماعي لتحسين السلوك وأحوالهم النفسية والأخلاقية.



فيما أكد النائب مصطفى كمال الدين، أنه سيجري جولة مرورية على عدد من المدارس بمدينة بنها غدا، لتقييم تجربة نظام التعليم الجديد على أرض الواقع، والوقوف على حقيقة الظواهر السلبية المنتشرة، ومنها تكدس الفصول، وظاهرة الهروب من المدرسة، والصراع على التختة الأولى، عبر وسائل الإعلام منذ بدء العام الدراسي.



أوضح كمال الدين، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه خلال فترة تولي الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم الأسبق، كان هناك مشروع لإنشاء 30 فصلا للثانوية العامة، تم إنشاء 15 فصلا، ثم تم إيقاف المشروع، مؤكدا أن الوزارة لو استمرت في هذا المشروع لم يكن هناك تكدس في الفصول.



وتابع: "طلبنا من د. طارق شوقي، وزير التعليم، بإعطاء نفسه فرصة لمدة عام، لتأسيس بنية أساسية، وزيادة عدد الفصول وتأهيل المعلم، مدرس، ومنحه مرتبا مجديا، وتنقية المناهج من الحشو".



وأضاف عضو لجنة التعليم، أن ظاهرة الهروب من المدرسة ليست ثقافة طالب، بل لعدم وجود المدرسة الجاذبة، فمعظم المدارس طاردة للطلاب، لغياب دور المعلم، وعدم اهتمامه بالمدرسة، موضحا أن الاهتمام بالأنشطة والهوايات والألعاب يجذب الطلاب للمدرسة.



وأشار كمال الدين إلى أن المدارس اليابانية بصورتها الحالية، "مفيش فرق بينها وبين مدارسنا في فترة الستينيات"، سوى المحتوى، والمناهج، بعد حدوث طفرة في التكنولوجيا والعلوم الجديدة التي أضيفت.

