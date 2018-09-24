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أخبار البلد

السفارة الهولندية توقع مذكرة تفاهم مع جامعة الأزهر.. صور

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 08:55 م
جانب من توقيع مذكرة
جانب من توقيع مذكرة التفاهم
محمود نوفل
وقعت جامعة الأزهر اليوم "الاثنين" مذكرة تفاهم مع المعهد الهولندي الفلندي في القاهرة، بحضور السفير الهولندي بالقاهرة لاورنس فيستهوف، حيث وقع على المذكرة الدكتور محمد المحرصاوى ، رئيس جامعة الأزهر ، والدكتور رودولف دى جونج ، مدير شركة NVIC علي مذكرة التفاهم.

وتهدف هذه المذكرة للتعاون مع كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر وتقوية العلاقات الثقافية والعلمية القائمة بين الجامعة ومؤسسة NVIc، كما يهدف هذا التعاون إلى تبادل الخبرات والأنشطة الأكاديمية في مجالات البحث والتعليم والتدريب.

وقال ويستهوف: "يشرفني حقًا أن أكون هنا في جامعة الأزهر، وأتطلع إلى دعم تعزيز العلاقات بين جامعة الأزهر والجامعات الهولندية من خلال شركة NVIC لما نأمل أن يساهم في العمل كمنبر حوار بين الأديان".

واستضاف عميد كلية اللغات والترجمة، بعد حفل التوقيع، السفير ويستهوف والدكتور رودولف دي جونغ، حيث ناقشا الجانب التنفيذي لمذكرة التفاهم والطريق إلى الأمام.
السفارة الهولندية توقع مذكرة تفاهم مع جامعة الأزهر.. صور
السفارة الهولندية توقع مذكرة تفاهم مع جامعة الأزهر.. صور

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