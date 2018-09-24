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أستاذ علاقات دولية: مصر دولة تتحمل مسئوليات تجاه إفريقيا.. فيديو

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 08:49 م
الدكتور أشرف سنجر
الدكتور أشرف سنجر
حمزة شعيب
قال الدكتور أشرف سنجر، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن بعض الدول وقعت نتيجة الصراعات، ومصر دولة محورية تتحمل مسئوليات تجاه القارة، مشيرا إلى أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مئوية نيلسون مانديلا تأتي وفقَا لهذا الإطار.

وأضاف "سنجر"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحياة"، أن "السيسي" طالب في مئوية "مانديلا" بضرورة دعم قوات حفظ السلام في أفريقيا، لافتًا إلى أن مصر دولة محورية في المنطقة وتتحمل مسئوليتها تجاه أفريقيا، وهي من الدول الـ10 الكبار المساهمة في قوات حفظ السلام بأفريقيا.

وأضاف أن البرازيل والهند لهما متطلبات بتعديل نظام الأمم المتحدة بكل أجهزتها، لكي يكون لهما دور في التصويت في القرارات الأممية بمجلس الأمن الدولي التي تخص السلام العالمي.

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