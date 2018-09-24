ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

تعرف على موقف مشروع لائحة الأهلي من التأمين على الأعضاء

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 09:05 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكدت المادة 115، في لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، المقرر طرحها علي أعضاء الجمعية العمومية بالنادي للتصويت عليها في الاجتماع غير العادي المقرر عقده يوم 28 سبتمبر الجاري، على أن يحق للنادي التعاقد مع أي من شركات التأمين بشأن إصدار وثائق تأمينية على اللاعبين والمدربين والإداريين والأعضاء وجميع الأجهزة والمعدات الرياضية والمنشآت الخاصة بالنادي، على أن يتم ذلك على وفق اللوائح المنظمة لذلك والقوانين.

كما أكدت المادة «116»، على أن الأهلي وحده دون غيره له الحق في استغلال جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضي أو الاجتماعي أو الثقافي الذي يخصه اتصالا مباشرا، أو غير مباشر عن طريق أية وسيلة من وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية أو الإذاعة أو التليفزيون، أو عن طريق جميع الحقوق الرقمية أو النشر أو جميع حقوق نقل الصورة، ويجب دائما الحصول على موافقة مجلس إدارة النادي لإذاعة المحتوى كاملا أو أجزاء منه.

ترشيحاتنا

ديلي ميل: ترامب يتجاهل ترودو.. ويجد وقتا لمقابلة السيسي وماكرون وماي

الاتحاد الكرواتي يكشف عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم

الحضرى يتراجع عن الاعتزال ويتمسك بالبقاء مع الإسماعيلى

رئيس برشلونة يتجاهل محمد صلاح.. ويصرح: ميسي الأفضل في العالم

شاهد.. أول صور لربة المنزل المنتحرة وابنتها بالسلام بسبب خلافات عائلية

محمد صلاح يتوج بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في عام 2018

سقوط أمطار خفيفة على شمال مصر الأربعاء المقبل.. صور

محمد صلاح من حفل الأفضل: لن تكون المرة الأخيرة لي.. فيديو

حكاية مجد وفخر كروي سطره محمد صلاح لمصر والعرب

نجوم الألعاب الأخرى يدعمون محمد صلاح قبل إعلان الأفضل فى العالم

زناتى حسنى رحل بعد والده بثلاثة أيام .. وهذه قصة كفاحه فى نقابة الممثلين.. صور

شاهد.. عودة الفك المفترس.. قرش عملاق يأكل شابا ويروع رواد الشاطئ بأمريكا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غرفة baby blue بأفكار عصرية جذابة.. صور

وزيرة الثقافة وعزت العلايلي في عزاء سمير خفاجي .. صور

زناتى حسنى رحل بعد والده بثلاثة أيام .. وهذه قصة كفاحه فى نقابة الممثلين.. صور

شاهد.. عودة الفك المفترس.. قرش عملاق يأكل شابا ويروع رواد الشاطئ بأمريكا

8 أطعمة قادرة على علاج مشاكل الهرمونات

فيديو

عمدة قرية محمد صلاح بعد فوزه بجائزة بوشكاش لأفضل هدف: كل يوم بيفرحنا
الطاهري يوضح دلائل توجه ترامب للقاء الرئيس السيسي في مقر إقامته..فيديو
الطاهري: السيسي طالب بتحقيق العدالة في النظام الدولي .. فيديو
عمرو دياب يطرح برومو أغنيته الجديدة باين حبيت.. فيديو
الذكاء الاصطناعي ينافس رسامين عالميين في رسم اللوحات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟