تعرف على موقف مشروع لائحة الأهلي من التأمين على الأعضاء

أكدت المادة 115، في لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، المقرر طرحها علي أعضاء الجمعية العمومية بالنادي للتصويت عليها في الاجتماع غير العادي المقرر عقده يوم 28 سبتمبر الجاري، على أن يحق للنادي التعاقد مع أي من شركات التأمين بشأن إصدار وثائق تأمينية على اللاعبين والمدربين والإداريين والأعضاء وجميع الأجهزة والمعدات الرياضية والمنشآت الخاصة بالنادي، على أن يتم ذلك على وفق اللوائح المنظمة لذلك والقوانين.



كما أكدت المادة «116»، على أن الأهلي وحده دون غيره له الحق في استغلال جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضي أو الاجتماعي أو الثقافي الذي يخصه اتصالا مباشرا، أو غير مباشر عن طريق أية وسيلة من وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية أو الإذاعة أو التليفزيون، أو عن طريق جميع الحقوق الرقمية أو النشر أو جميع حقوق نقل الصورة، ويجب دائما الحصول على موافقة مجلس إدارة النادي لإذاعة المحتوى كاملا أو أجزاء منه.