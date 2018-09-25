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ديني

الإمام نسي سجدة ويصر أن الصلاة صحيحة.. مستشار المفتي يرد

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 03:00 ص
صلاة الجماعة
صلاة الجماعة
أمل فوزي
قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن السجود من أركان الصلاة، التي لا تجوز إلا بها، فإذا نسي إحداها المُصلي في الركعة الأخيرة، فعليه أن يعود ليؤديها ويتبعها بالتشهد وسجدتين للسهو قبل أن يُسلم.

وأوضح «عاشور » عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «كنا نصلي المغرب وفي الركعة الأخيرة سجد الإمام سجدة واحدة، ثم جلس للتشهد وسلم، ولم ينبهه أحد المأمومين، وبعد التسليم أخبرناه بأنه لم يسجد سجدتين بالركعة الأخيرة، فرد الإمام أن الصلاة صحيحة ، فما الحكم ؟»، أنه حدث مثل هذا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

وأضاف أن ذلك عندما صلى العشاء ثلاث ركعات بدلًا من أربع، وسلم وختم الصلاة، فقال له ذو اليدين : « يا رسول الله أقصرت الصلاة، أم نسيت؟» ، فنظر رسول الله -صلى الله عليه وسلم للصحابة، وقال: « أصدق ذو اليدين؟ » ، قالوا: نعم، فعاد –صلى الله عليه وسلم- وأكمل الركعة والصلاة وسجد سجدتين للسهو قبل أن يُسلم.

وأفاد : ولذا على الإمام إذا ما نسي سجدة بآخر ركعة ، ولم ينبهه أحد المأمومين ، فسلم وختم الصلاة، عليه أن يُعيد الصلاة لأنه نسي سجدة على قول المأمومين، وعلى المأمومين أن يُعيدوا الصلاة أيضًا ، لأنها صلاة غير صحيحة، حيث فسدت بترك ركنًا فيها وهو السجدة، وطال الفصل، أما إذا كان الإمام قد تدارك سهوه وصلى السجدة التي نسيها ثم يلفظ التشهد ويتبعه بسجدتين للسهو قبل التسليم، لصحت الصلاة ولا داعي من إعادتها.

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