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رياضة

تعرف على موقف مشروع لائحة الأهلي من التأمين على الأعضاء

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 08:50 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكدت لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي المقرر طرحها للتصويت عليها في الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية المقرر عقدها يوم 28 سبتمبر الجاري، أن النادي الأهلي هو صاحب الحق الوحيد في استغلال اسمه وعلاماته المسجلة في الأنشطة الإعلامية أو التجارية أو الصناعية، وجاء ذلك في نص المادة «118».

وتحدثت المادة «117» عن حق الأهلي في إنشاء المستشفيات الطبية الرياضية، والأكاديميات والمدارس العلمية الرياضية؛ من أجل الاستثمار المالي والبشرى وإنماء المواهب.

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