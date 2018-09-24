محمد صلاح من حفل الأفضل: لن تكون المرة الأخيرة لي.. فيديو

أبدى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر سعادته بوجوده فى حفل توزيع جوائز الأفضل فى العالم موسم 2018، مؤكدا أنها لن تكون المرة الأخيرة التى يتواجد بها.



وقال محمد صلاح في تصريحاته مع "فيفا": "سعيد للغاية بتواجدي هنا لأول مرة في حياتي، أثق أنها لن تكون المرة الأخيرة لي هنا، سأتواجد فيما هو قادم، أريد دائما أن أكون أفضل وأفضل".



ماذا عن أفضل هدف في مسيرتك؟ يُجيب صلاح: "كان هناك العديد من الأهداف، لكنني سأختار الهدف الذي يتواجد اليوم في الحفلة (ينافس على بوشكاش). سأختار هدفي في مرمى إيفرتون، لكن كل الأهداف مهمة بالنسبة لي".