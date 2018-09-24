كامل الباشا: الصحافة العربية تعاني جهلا في تغطية المهرجانات

أكد الممثل الفلسطينى الكبير كامل الباشا رئيس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان الجونة السينمائى أن الصحافة العربية تعانى من جهل لافت فى تعاملها مع المهرجانات السينمائية، وتهتم فقط بالمظاهر الخارجية لملابس النجوم ومظاهر الاحتفالات على السجادة الحمراء وغيرها من الأمور السطحية.



وأضاف الباشا فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": تركيز الإعلام على المظاهر أمر مؤسف ويدل على مدى الجهل الذى يتمتع به البعض فى تعامله مع الحدث السينمائى وحتى العاملين فى هذا المجال يدركون حقيقة هذا الأمر، أما الحركة النقدية وخصوصا الجديدة فى تصاعد يواكب ما يحدث فى عالمنا العربى على مستوى السينما، ويحسب لها حسابات خاصة ويعتدى برأيهم سواء من شركات الإنتاج أو الجمهور وصناع السينما أنفسهم.



كامل الباشا حاصل على جائزة "كأس فولبي" لأفضل ممثل عن أدائه الرائع لدور مهندس فلسطينى في لبنان في فيلم زياد دويري "قضية رقم 23" من مهرجان فينسيا السينمائي الدولي الرابع والسبعين.