ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

كامل الباشا: الصحافة العربية تعاني جهلا في تغطية المهرجانات

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 09:07 م
صدى البلد
محمد نبيـل
أكد الممثل الفلسطينى الكبير كامل الباشا رئيس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان الجونة السينمائى أن الصحافة العربية تعانى من جهل لافت فى تعاملها مع المهرجانات السينمائية، وتهتم فقط بالمظاهر الخارجية لملابس النجوم ومظاهر الاحتفالات على السجادة الحمراء وغيرها من الأمور السطحية.

وأضاف الباشا فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": تركيز الإعلام على المظاهر أمر مؤسف ويدل على مدى الجهل الذى يتمتع به البعض فى تعامله مع الحدث السينمائى وحتى العاملين فى هذا المجال يدركون حقيقة هذا الأمر، أما الحركة النقدية وخصوصا الجديدة فى تصاعد يواكب ما يحدث فى عالمنا العربى على مستوى السينما، ويحسب لها حسابات خاصة ويعتدى برأيهم سواء من شركات الإنتاج أو الجمهور وصناع السينما أنفسهم.

كامل الباشا حاصل على جائزة "كأس فولبي" لأفضل ممثل عن أدائه الرائع لدور مهندس فلسطينى في لبنان في فيلم زياد دويري "قضية رقم 23" من مهرجان فينسيا السينمائي الدولي الرابع والسبعين.
كامل الباشا: الصحافة العربية تعاني جهلا في تغطية المهرجانات

ترشيحاتنا

بعد تسمم 12 طالبا .. ضبط 140 كيلو لحوم فاسدة بالمنوفية

ديلي ميل: ترامب يتجاهل ترودو.. ويجد وقتا لمقابلة السيسي وماكرون وماي

عادل إمام ومحمود حميدة يصلان عزاء سمير خفاجي في عمر مكرم.. صور

لحظة وصول محمد صلاح إلى حفل أفضل لاعب فى العالم.. فيديو

الحضرى يتراجع عن الاعتزال ويتمسك بالبقاء مع الإسماعيلى

الإفراج عن مختل نفسيا قتل عشرات الأطفال وحنط أجسادهم كدمى.. صور

راح يشتري شيبسي فمات.. حكاية اللحظات الأخيرة لمصرع طفل مدرسة الزهراء تحت أقدام زملائه

حكاية مجد وفخر كروي سطره محمد صلاح لمصر والعرب

سقوط هارب من 350 حكما و200 سنة سجن و2 مليون جنيه كفالات وغرامات

أحمد فتحي فى لندن لدعم محمد صلاح في حفل الأفضل بالعالم.. صور

ليلى علوي وبهجت قمر وعمرو عرفة في عزاء سمير خفاجي.. صور

الشهاوي: مجموعة الـ77 بحاجة لتعزيز دورها بشكل أكبر..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غرفة baby blue بأفكار عصرية جذابة.. صور

وزيرة الثقافة وعزت العلايلي في عزاء سمير خفاجي .. صور

زناتى حسنى رحل بعد والده بثلاثة أيام .. وهذه قصة كفاحه فى نقابة الممثلين.. صور

شاهد.. عودة الفك المفترس.. قرش عملاق يأكل شابا ويروع رواد الشاطئ بأمريكا

8 أطعمة قادرة على علاج مشاكل الهرمونات

فيديو

عمدة قرية محمد صلاح بعد فوزه بجائزة بوشكاش لأفضل هدف: كل يوم بيفرحنا
الطاهري يوضح دلائل توجه ترامب للقاء الرئيس السيسي في مقر إقامته..فيديو
الطاهري: السيسي طالب بتحقيق العدالة في النظام الدولي .. فيديو
عمرو دياب يطرح برومو أغنيته الجديدة باين حبيت.. فيديو
الذكاء الاصطناعي ينافس رسامين عالميين في رسم اللوحات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟