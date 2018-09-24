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جوناثان وينر: تركيا تنتهك حقوق الإنسان وغير حريصة على علاقتها مع أمريكا

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 09:09 م
صدى البلد
توك شو
قال السفير جوناثان وينر، المبعوث السابق للرئيس الأمريكي باراك أوباما لشئون السلام في ليبيا، إن العلاقات بين تركيا وأمريكا أصبحت صعبة، وهناك خلافات كثيرة بينهم الآن، مشيرًا إلى أن إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا تتعامل مع أمريكا كدولة حليفة، ولم تحرص على علاقتها مع أمريكا.

وأضاف "وينر"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المُذاع عبر فضائية "تن"، أن تركيا بها اضطرابات داخلية كالغضب الموجود في الشوارع واعتقال الحكومة لعدد من الصحفيين وأفراد من المجتمع المدني وانتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن تركيا الآن تمر بأزمة علاقات مع دول كثيرة.

وطالب "وينر"، تركيا بمراجعة نفسها بشأن علاقاتها الخارجية مع الدول، متوقعًا أن تركيا ستأخذ وقتًا طويلًا لتغيير سياساتها.

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