تعرف على حالة يجوز فيها التصفيق أثناء الصلاة.. فيديو

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن ينبغي على المأمومين تنبيه الإمام في حال نسي أو سها في صلاة الجماعة، وذلك أثناء الصلاة لتدارك الخطأ، وحتى لا تفسد صلاتهم.



وأوضح «عاشور» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «كيف ينبه المأمومون الإمام أثناء الصلاة في حال نسي، وما الحكم إذا لم يفعلوا ذلك إلا بعد التسليم»، أن تنبية الإمام أثناء الصلاة يكون من خلال التسبيح بسبحان الله للرجال، فيما تنبه النساء الإمام بالتصفيق الخفيف مرة واحدة.



واستشهد بما روي أنه جاء بلال إلى أبي بكر الصديق، رضى الله عنه، فقال: أتصلى في الناس فأقيم؟ قال: نعم، فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و الناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس، و كان أبو بكر لا يلتفت فى صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق، التفت أبو بكر، فرأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:أن اثبت مكانك، فرفع أبو بكر يديه، فحمد الله تعالى على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك.



وتابع: ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، و تقدم النبى صلى الله عليه وآله وسلم فصلى، فلما انصرف، قال: « با أبا بكر، ما منعنك أن تلبث إذ أمرتك؟» فقال أبو بكر: ما كان لابن أبى قحافة أن يصلى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « مالي رأيتكم أكثرتم من التصفيق؟ من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إن سبح التفت اليه، و إنما التصفيق للنساء».