لقاء سويدان تبدأ التحضير للجزء الثاني من البيت الكبير

تستعد الفنانة لقاء سويدان للجزء الثانى من مسلسل "البيت الكبير" المقرر أن تبدأ تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة.



وقالت لقاء سويدان فى تصريح خاص لـ "صدى البلد": سعيدة بعودة التحضير الى الجزء الثانى للعمل الذى استمتعت كثيرا فى جزئه الأول وتشهد شخصية فوزية كثير من التغيرات فى الجزء الثانى وتتسبب فى عديد من المفاجآت وأتمنى أن يحقق العمل نجاحا كبيرا مثلما حققه الجزء الأول.



"البيت الكبير" بطولة أحمد بدير ومنة فضالى ولوسى وإخراج محمد النقلى.