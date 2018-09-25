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برلمان

برلماني يتقدم بقانون لتغليظ العقوبة على غش المبيدات الزراعية

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 07:01 ص
النائب عبد الحميد
النائب عبد الحميد الدمرداش
القسم السياسي
أكد النائب عبد الحميد الدمرداش، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أنه سيتقدم بقانون لتغليظ العقوبة على تهريب وغش المبيدات الزراعية خلال دور الانعقاد القادم.

وأَضاف الدمرداش في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه يعد قانون لإجراء تعديلات على الزراعات العضوية، مضيفا أنه سيتقدم بإجراء تعديلات على قانون حماية الأصناف النباتية، بعد دخول مصر للاتحاد الدولي لحماية الاصناف النباتية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد دعا مجلس النواب لدور الانعقاد الرابع يوم الثلاثاء الموافق 2 أكتوبر الساعة العاشرة صباحا وذلك لافتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الأول.

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