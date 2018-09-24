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حوادث

إخلاء سبيل مدير مدرسة بكفالة 10 آلاف جنيه في وفاة تلميذ بسبب التدافع

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 08:59 م
الطفل المتوفي
الطفل المتوفي
همت الحسينى
قرر المستشار عمرو ضيف رئيس نيابة بلقاس إخلاء سبيل مدير مدرسة الزهراء الابتدائية ببلقاس والمشرف العام ومشرف الدور بكفالة مالية 10 آلاف جنيه لكل منهم، بعد التحقيق معهم فى واقعة وفاة التلميذ إبراهيم حسن محمد عبدربه بالصف الثالث الابتدائى بمدرسة الزهراء الابتدائية ببلقاس بسبب التدافع أثناء الفسحة وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

كانت النيابة استدعت أمس الأحد 3 مشرفين على الفصل ومدير المدرسة؛ للاستماع إلى أقوالهم في القضية رقم 7231 إداري بلقاس لسنة 2018 في وفاة الطفل إبراهيم حسن عبد ربه ووجهت لهم تهمة الإهمال في حق الطفل وسوء التنظيم.

وكان اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا أمس من العميد هيثم حجي مأمور مركز شرطة بلقاس يفيد بورود إشارة للنقيب كريم الشهاوى رئيس نقطة بسنديله من الوحدة الصحية بقرية بسنديلة، يفيد بوصول إبراهيم حسن محمد عبد ربه 9 أعوام تلميذ بالصف الثالث الابتدائى جثة هامدة بصحبة مدير المدرسة.

وعلى الفور انتقل مأمور المركز ورئيس المباحث ورئيس النقطة لمكان البلاغ وتبين من الفحص المبدئى أن سبب الوفاة هو هبوط حاد فى الدورة الدموية.

وبسؤال زملائه والعاملين بالمدرسة أكدوا أنه سقط على الأرض بسبب التدافع وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إخطار النيابة والإدارة التعليمية بالواقعة.

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