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ديلي ميل: ترامب يتجاهل ترودو.. ويجد وقتا لمقابلة السيسي وماكرون وماي

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 09:01 م
الرئيس السيسي وترامب
الرئيس السيسي وترامب
القسم الخارجي
ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر أن يفرغ نفسه للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لكنه يرفض لقاء جاستن ترودو رئيس وزراء كندا، وذلك على هامش اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويحضر ترودو التجمع السنوي لاجتماعات نيويورك، حيث من المقرر أن يلقى خطابا صباح غد الثلاثاء أمام مجلس العلاقات الخارجية قبل كلمة ترامب.

وأعلنت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، أن لقاء ترودو ليس على جدول أعمال الرئيس الأمريكي، وقال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي إن "جدول الرئيس الأمريكي مضغوط للغاية، وتلقينا الكثير من الطلبات والرغبات لعقد لقاءات ثنائية إلا أنه لا يمكن تلبيتها كلها".

وفي مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، قال بولتون لصحيفة "ديلي ميل" إن ترامب يتحدث مع ترودو طول الوقت، موضحا أنهما يمكن أن يتحدثا على انفراد في الاجتماعات.

وتساءلت الصحيفة: "لماذا لم يلتق ترامب مع ترودو على الرغم أن هناك 5 ساعات على جدول الرئيس الأمريكي بدون عمل وبدون توضيح أسباب ذلك".

وحدثت خلافات بين الاثنين في أعقاب قمة مجموةعة السبع التي عقدت في يونيو الماضي، وذلك بعد إعلان ترامب فرض رسوم على واردات الحديد والألومنيوم.

وأشار البيت الأبيض إلى أن فرض هذه التعريفات الجمركية ضروري للأمن القومي الأمريكي، وقال ترامب إن النقطة الأساسية التي يرغب في الوصول إليها أن يحل ما يعغتبره خللا تجاريا مع الكنديين.

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