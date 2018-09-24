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أحمد موسى : محمد أبو العينين يشارك في قمة نيلسون مانديلا للسلام

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 08:59 م
ابو العينين يشارك
ابو العينين يشارك بقمة مانديلا للسلام في نيويورك
البهى عمرو
عرض الإعلامى أحمد موسى مقطع فيديو خلال حلقة اليوم من برنامج على مسئوليتى، المذاع على قناة صدى البلد، يوضح مشاركة رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، اليوم، خلال قمة "نيلسون مانديلا للسلام" المنعقدة فى نيويورك، فى إطار فعاليات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، ألقى خلال القمة، كلمة إلى شعوب العالم، أكد فيها سعادته بالمشاركة فى قمة نيلسون مانديلا للسلام، التي تأتي تزامنًا مع احتفالات إفريقيا والعالم بأسره بالذكرى المئوية لمولد الزعيم الإفريقي الراحل، الذي تجسدت في مسيرته آمال الشعوب الإفريقية نحو الاستقلال والكرامة وإنهاء جميع أشكال التمييز وإرساء مبادئ العدالة والمساواة بين الشعوب، ضمن رموز أفريقية خالدة مثل "نكروما وعبد الناصر وسيكوتورى ونيريرى" فعبر عن تلك الآمال بإخلاص وكبرياء، وضحى بكل نفيس لتحرير بلاده من الفصل العنصري البغيض، فحمل له شعبه وفاءً لم ينقطع واستمر اسمه رمزًا وعنوانًا لتطلع الإنسان في إفريقيا ومختلف مناطق العالم للتمتع بقيم الحرية والعدل والمساواة.

وأضاف "السيسي":"أٌحييكِ، سيدي الرئيس، على عقد هذه القمة التذكارية، وعلى اختيارك لموضوعها الذي يدعو إلى إرساء قيم السلام العالمي بجميع أشكاله، ومضاعفة الجهود الساعية نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة، جنبًا إلى جنب مع إرساء مبادئ حقوق الإنسان"، مشيرا الى أننا اليوم في أمس الحاجة لأطر فعالة لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات وتعزيز الحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان بمختلف أبعادها، والقضاء على الفقر والأوبئة، وتفجير طاقات الشباب وتمكين المرأة، بهدف الارتقاء بالإنسان وتحقيق تطلعاته في التنمية المستدامة.

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