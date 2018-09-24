يوتيوب يحجب قنوات روسية يتابعها الملايين

نقلت قناة "روسيا اليوم" عن مدونين روس أن موقع يوتيوب حجب مؤخرا العديد من القنوات الناطقة باللغة الروسية، حارما ملايين الناس من مشاهدتها.



وأوضح المدونون أن بعض القائمين على تلك الصفحات، وحين حاولوا دخول صفحاتهم في الأيام القليلة الماضية، فوجئوا بأن يوتيوب قد حظرها، وأرسل لهم رسائل بأن الحظر جرى "بسبب مخالفتهم لشروط استخدام الموقع، وتضليل المستخدمين".



ومن أهم القنوات التي تم حظرها، قناة "garage" التي تضم أكثر من 1.6 مليون مشاهد، والتابعة لقناة "AcademeG" التي تضم أكثر من 8.5 مليون متابع أيضا.



كم تم إيقاف قناة "versusbattleru" التي تضم 4.3 مليون متابع بشكل مؤقت، وكذلك "Mishanya Ogorodnik" التي تضم نحو نصف مليون متابع، وعدد من القنوات الروسية وصل عدد متابعيها إلى نحو 100 مليون وفقا لإحصاءات الخبراء.

